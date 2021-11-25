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Побили та заживо "поховали" кредитора: на Волині поліція затримала двох чоловіків

25 листопада, 2021 четвер
18:20
Кримінал Нацполіція

У четвер, 24 листопада, поліцейські затримали на Волині двох чоловіків, які побили та заживо "поховали" кредитора

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Telegram.

За даними правоохоронців, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби "вирішити" питання, боржник звернувся до спільних знайомих.

Боржник призначив потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, де двоє громадян били кредитора впродовж трьох годин. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль, а потім вивезли його на кладовище. Чоловіки змусили потерпілого викопати собі могилу, в якій закидали його ґрунтом.

Постраждалом вдалося вибратися і він звернувся до поліцейських. Наразі чоловік перебує в реанімації.

Поліція вирішує питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді арешту. У поліції зазначили, що зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.


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2021, четвер
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