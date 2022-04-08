Побив волонтера, стріляв із автомата: на Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура

Про це повідомляє Суспільне Вінниця із посиланням на ГУНП Вінницької області.

За попередньою інформацією, на Вінниччині затримали мера Немирова за стрілянину з автомата та побиття волонтера. Постраждалий - молодий чоловік, який у якості представника волонтерської організації доставляв гумдопомогу для ЗС України.



З його слів, між ним та Качуром виник конфлікт. У ході суперечки мер пригрозив молодику фізичною розправою. Крім того, наніс волонтеру кілька ударів та почав стріляти з автомата у повітря.

Потерпілий встиг вчасно покинути приміщення.

На місці подій обійшлося без поранених.



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