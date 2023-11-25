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"Поблажливість до себе": МОЗ дало поради, як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ

25 листопада, 2023 субота
15:19
Суспільство

Нічні обстріли та сирени додали українцям безсонних ночей. Міністерство охорони здоров'я дало поради суспільству, щоб впоратися з втомою

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.

Поради для українців:

  • Білкова їжа

Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Проте, на жаль, солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.

Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

  • Кава

Після ночі безсонної ночі, за словами Міністерства, дуже хочеться пошвидше прийти до тями, і руки самі тягнуться до кавоварки. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

  • Денний сон

За інформацією від МОЗ, щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними та розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.

Найкращий час для денного сну, за порадами від МОЗ, між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години - за цей час ви встигнете подрімати та легко прокинетеся.

  • Прогулянка на свіжому повітрі

Відомо, що рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. А от важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь. 

  • Поблажливість до себе

Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними. Прямо проговоріть з керівництвом, що ви зараз не в стані якісно виконувати складні завдання, попросіть відкласти їх на завтра, або й скоротити робочий день. Найімовірніше, ваші керівники теж не спали вночі, тому підуть вам назустріч. 

Водночас Міністерство охорони здоров'я додає, що наступного дня та надалі спробуйте повноцінно висипатися.  

  • Увечері 24 листопада Росія почала комбіновану повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети та безпілотники. У результаті атаки кілька груп "шахедів" було скеровано на Київ.
  • Тоді українські сили Протиповітряної оборони знищили 74 БПЛА.
Здоров'я
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Медицина
Війна з Росією
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