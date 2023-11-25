"Поблажливість до себе": МОЗ дало поради, як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ
Нічні обстріли та сирени додали українцям безсонних ночей. Міністерство охорони здоров'я дало поради суспільству, щоб впоратися з втомою
Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.
Поради для українців:
- Білкова їжа
Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Проте, на жаль, солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.
Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.
- Кава
Після ночі безсонної ночі, за словами Міністерства, дуже хочеться пошвидше прийти до тями, і руки самі тягнуться до кавоварки. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.
- Денний сон
За інформацією від МОЗ, щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними та розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.
Найкращий час для денного сну, за порадами від МОЗ, між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години - за цей час ви встигнете подрімати та легко прокинетеся.
- Прогулянка на свіжому повітрі
Відомо, що рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. А от важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь.
- Поблажливість до себе
Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними. Прямо проговоріть з керівництвом, що ви зараз не в стані якісно виконувати складні завдання, попросіть відкласти їх на завтра, або й скоротити робочий день. Найімовірніше, ваші керівники теж не спали вночі, тому підуть вам назустріч.
Водночас Міністерство охорони здоров'я додає, що наступного дня та надалі спробуйте повноцінно висипатися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе