Поблизу Алупки спрацювала ППО. Загорівся ліс, - росЗМІ

Про це з посиланням на кримські ТГ-канали повідомило російське видання "Медуза".

"Вибух був над Сімеїзом, імовірно, спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 вже викликали", - зазначає ЧП/Крим.

"Момент бабаху над Алупкою", - написало видання ЧП/Севастополь, оприлюднивши відповідну світлину.

"У селі Оленівка в Криму жителі повідомляють про роботу ППО", - йдеться у повідомленні російського інформаційного ТГ-каналу ASTRA.

23 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "у Криму буде лише зростати кількість атак невідомого походження".

Ввечері, 27 серпня, в тимчасово окупованому Севастополі жителі чули вибухи

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