Поблизу Алупки спрацювала ППО. Загорівся ліс, - росЗМІ
У Криму в районі міста Алупка, селищ Сімеїз і села Оленівка чули вибухи. Повідомляється, що це робота ППО
Про це з посиланням на кримські ТГ-канали повідомило російське видання "Медуза".
"Вибух був над Сімеїзом, імовірно, спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 вже викликали", - зазначає ЧП/Крим.
"Момент бабаху над Алупкою", - написало видання ЧП/Севастополь, оприлюднивши відповідну світлину.
"У селі Оленівка в Криму жителі повідомляють про роботу ППО", - йдеться у повідомленні російського інформаційного ТГ-каналу ASTRA.
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