Поблизу Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграмі підтверджує підрив складу БК.

"У селищі Білгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - пише Гладков.

Він додає, що жителів евакуюють на безпечну відстань.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють про детонацію поблизу Бєлгорода.

"В Білгородській республіці, "внаслідок необережного поводження з електронагрівними приладами" здетонував черговий склад БК", - коментують у відомстві.

РосЗМІ повідомляють, що загоряння сталося поблизу цукрового заводу в селищі Октябрський.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Пізніше його слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

Близько опівдня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.

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