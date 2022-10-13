Поблизу Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами
Увечері 13 жовтня неподалік Бєлгорода в РФ здетонував ворожий склад з боєприпасами
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграмі підтверджує підрив складу БК.
"У селищі Білгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - пише Гладков.
Він додає, що жителів евакуюють на безпечну відстань.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють про детонацію поблизу Бєлгорода.
"В Білгородській республіці, "внаслідок необережного поводження з електронагрівними приладами" здетонував черговий склад БК", - коментують у відомстві.
РосЗМІ повідомляють, що загоряння сталося поблизу цукрового заводу в селищі Октябрський.
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- Близько опівдня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.
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