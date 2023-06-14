Поблизу берегів Греції затонуло судно з мігрантами, 78 людей загинуло

Про це інформує пресслужба берегової охорони Греції.

Берегова охорона побачила човен з мігрантами 13 червня в обід, запропонувала їм допомогти, але вони відхилили пропозицію і сказали, що хочуть доїхати до Італії.

Сьогодні зранку човен перевернувся і пішов на дно, це трапилося в межах міжнародних вод.

За даними Міжнародної організації з питань міграції, 106 осіб вижили після аварії човна, а також було знайдено 32 трупи.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають, і ми побоюємося, що загинуло більше людей. За початковими даними, на борту судна перебували до 400 людей", - йдеться в заяві.

Пізніше грецька берегова служба повідомила, що кількість жертв катастрофи судна зросла до 78.

Два патрульні, один рятувальний і один фрегат ВМФ, сім яхт і дрон ВМФ долучилися до операції з порятунку.