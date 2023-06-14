Поблизу берегів Греції затонуло судно з мігрантами, 78 людей загинуло
Приблизно за 75 км від грецького міста Пілос затонуло судно, на борту якого була велика кількість мігрантів. Унаслідок цього загинуло 78 людей
Про це інформує пресслужба берегової охорони Греції.
Берегова охорона побачила човен з мігрантами 13 червня в обід, запропонувала їм допомогти, але вони відхилили пропозицію і сказали, що хочуть доїхати до Італії.
Сьогодні зранку човен перевернувся і пішов на дно, це трапилося в межах міжнародних вод.
За даними Міжнародної організації з питань міграції, 106 осіб вижили після аварії човна, а також було знайдено 32 трупи.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають, і ми побоюємося, що загинуло більше людей. За початковими даними, на борту судна перебували до 400 людей", - йдеться в заяві.
Пізніше грецька берегова служба повідомила, що кількість жертв катастрофи судна зросла до 78.
Два патрульні, один рятувальний і один фрегат ВМФ, сім яхт і дрон ВМФ долучилися до операції з порятунку.
- 27 березня поблизу узбережжя Тунісу затонули два човни з мігрантами з Африки, які намагалися перетнути Середземне море й потрапити до Італії. Загинули щонайменше 29 людей.
- 9 квітня між Грецією і Мальтою помітили судно з 400 мігрантами, що дрейфувало і починало тонути.
- 16 квітня берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, які перебували на тральщику в Середземному морі, коли погода стала небезпечною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе