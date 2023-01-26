Поблизу будинку на Одещині вибухнув газовий балон, є загиблий

Про це поінформували в ДСНС.

"Повідомлення про вибух газового балона на одній із вулиць у м. Кодима надійшло до Служби порятунку вчора, 25 січня, о 15:48", - зазначили в пресслужбі.

Пізніше було встановлено, що внаслідок вибуху вибило вікна, сталося займання у двоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували 2 людей, ще двох евакуювали. Серед них була дитина.

"О 16:31 пожежу ліквідували на площі 50 м2. На місці пожежі виявлено загиблого чоловіка", - ствердили в ДСНС.

У місті Богодухові Харківської області в приватному будинку на вулиці Мусійчанська ввечері 31 грудня 2021 року вибухнув 5-літровий газовий балон, постраждалих жінок відправили до опікового центру.

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