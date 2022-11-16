Поблизу Черкас і Сміли буде чути вибухи: піротехніки знешкоджуватимуть залишки боєприпасів
16 листопада поблизу міст Черкаси та Сміла працюватимуть піротехніки. Внаслідок знешкодження залишків боєприпасів буде чути вибухи
Про це інформує в телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Сьогодні в районі Черкас і Сміли піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджуватимуть залишки вибухонебезпечних предметів.
Повідомляється, що можливі звуки вибухів.
Місцевих жителів просять не панікувати.
- Крім того, піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області.
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