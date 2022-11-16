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Поблизу Черкас і Сміли буде чути вибухи: піротехніки знешкоджуватимуть залишки боєприпасів

16 листопада, 2022 середа
10:57
Суспільство

16 листопада поблизу міст Черкаси та Сміла працюватимуть піротехніки. Внаслідок знешкодження залишків боєприпасів буде чути вибухи

Про це інформує в телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сьогодні в районі Черкас і Сміли піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджуватимуть залишки вибухонебезпечних предметів.

Повідомляється, що можливі звуки вибухів.

Місцевих жителів просять не панікувати.

  • Крім того, піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області. 

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