Про це інформує в телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сьогодні в районі Черкас і Сміли піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджуватимуть залишки вибухонебезпечних предметів.

Повідомляється, що можливі звуки вибухів.

Місцевих жителів просять не панікувати.

Крім того, піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області.

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