English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Поблизу Енергодара ЗСУ за день ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили

Поблизу Енергодара ЗСУ за день ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили

23 жовтня, 2022 неділя
20:07
війна з Росією Енергодар

Біля окупованого Енергодара 23 жовтня ЗСУ ліквідували близько 50 росіян, поранили 40, знищили чотири їхні гаубиці та два "урагани"

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

У районі Енергодара ЗСУ за день знищили:

  • чотири російські гаубиці Д-30;
  • три вантажівки з боєприпасами; 
  • два "урагани" ворога з бойовими розрахунками;

Також українські військові ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили. 

  • 23 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі прилетіло по готелю "Аліса", який використовують окупанти та колаборанти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Запоріжжя
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Енергодар
Вбиті росіяни
Читайте також:
22 жовтня, 2022 субота
Росіяни завдали удару по Рівненщині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста
22 жовтня, 2022 субота
"Якщо ти вдариш по Банковій - буде удар по тому, де ти знаходишся": Зеленський попередив Путіна
22 жовтня, 2022 субота
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
23 жовтня
20:07
Василь Яворський з Миколою Княжицьким
"Вважав бути на війні своїм обов'язком", - Княжицький про полеглого на фронті режисера Василя Яворського
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Путін-Джокер і неспроможний світ
20:05
Російські військові
За добу окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів
19:59
російські військові окупанти
На Херсонщині російські мобіки не мають належного взуття, одягу й стріляють по своїм
19:46
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, – SOHR
19:45
Салман Рушді
Британський письменник Рушді осліп на одне око після нападу на нього
19:28
Російського пропагандиста Семена Пєгова поранили на Донбасі
Російського пропагандиста Семена Пєгова поранили на Донбасі
19:10
Полтава
Завтра тролейбуси в Полтаві курсуватимуть лише у пікові години
19:08
Нацгвардійці збили російський дрон
На Донеччині нацгвардійці збили російський дрон
19:04
Ексклюзив
міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву
"Ми розуміємо, що це може статись і з нами": міністр МЗС Тайваню Ву про війну Росії проти України
18:59
Василь Яворський
На війні з окупантами загинув відомий львівський режисер Василь Яворський
18:57
На світлині організація "Letzte Generation"
У музеї Барберіні в Німеччині еко-активісти облили картопляним пюре картину "Копиця сіна" Клода Моне
18:43
Інтерв’ю
путін путлер
Україна матиме підтримку Британії і США не зважаючи на вибори, - Піонтковський
18:37
Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV
"Агонія російської окупаційної "влади" - це результат контрнаступу": Порошенко в ефірі BFMTV розповів про ситуацію в Херсоні
18:36
ЗСУ
"Будемо бити вас вашими ж снарядами": ЗСУ показали здобуті російські боєприпаси до "градів"
18:23
Кремль запустив психологічну операцію на тему ядерної зброї в Україні, - InformNapalm
18:22
OPINION
Євген Магда
Коли спалахне Башкортостан?
18:18
Ексклюзив
Китай прапор
"Все залежить від війни Росії проти України": дипломат Чалий про вторгнення Китаю до Тайваню
18:11
Ексклюзив
Ігор Романенко
США. Франція та Ізраїль могли б постачати Україні ЗРК з протиракетними можливостями, - генерал Романенко
18:08
втрати окупантів
Українські військові показали, як спалили російські бронемашини на Бахмутському напрямку
18:01
"Представників нацменшин кидають на передову. Росіяни усі в окопах", - окупант з Якутії
17:57
вбивство діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 820
17:51
Денис Шмигаль
Далекобійна зброя нам потрібна не для нападу на Росію, а для самозахисту, - Шмигаль
17:38
Денис Шмигаль
З обіцяних Україні від ЄС €9 млрд досі не надійшло €3 млрд, - Шмигаль
17:33
Хакери опублікували ядерні документи Ірану
Хакери опублікували ядерні документи Ірану
17:21
Russia Today
На Russia Today закликали "топити українських дітей". Кулеба вимагає заборонити мовлення каналу в усьому світі
17:15
Інтерв’ю
Володимир Путін
У Польщі, Румунії і Балтійських країнах активно готуються до Третьої світової війни – генерал Мусаєв
17:15
Ексклюзив
Роман Абрамович
Санкції проти Абрамовича відтермінували через участь в обмінах полоненими, - юрист ЦПК
17:04
ЗСУ
ЗСУ показали, як захопили російську позицію та змусили окупантів тікати
17:03
Оновлено
Сергій Шойгу
Шойгу обдзвонює країни НАТО і звинувачує Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
16:55
В окупованому Херсоні стався замах на начальника СІЗО
В окупованому Херсоні стався замах на начальника СІЗО, є загиблий та поранені, - ЗМІ
16:42
Ексклюзив
Сі Цзіньпін на з'їзді компартії Китаю
В Китаї сформувалась чітко виражена комуністична диктатура, - Огризко
16:42
втрати окупантів
В Україні знищили старшого лейтенанта й лейтенанта армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:24
Ексклюзив
Катастрофа військового літака у Єйську
З 24 лютого з небойових причин впало 11 російських літаків, - авіаексперт Романенко
16:21
OPINION
Агія Загребельська
Зима протестує стійкість народів
16:20
Патріарх РПЦ Кирил
"Для багатьох у світі Росія - більмо на оці", - патріарх Кіріл
16:10
Наслідки влучань у Запоріжжя та передмісті
У Запорізькій області окупанти накрили вогнем 18 цивільних об'єктів
16:00
Михайло Подоляк
У Офісі президента відреагували на звинувачення Шойгу в підготовці провокацій з "брудною" бомбою"
15:54
Курдюмівка після артобстрілу
Від російського обстрілу поблизу Торецька загинуло троє цивільних
15:51
Ексклюзив
Запоріжжя
Вночі росіяни атакували Запорізьку область дронами-камікадзе та ракетами С-300, - голова Запорізької РВА Буряк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV