Поблизу Енергодара ЗСУ за день ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили
Біля окупованого Енергодара 23 жовтня ЗСУ ліквідували близько 50 росіян, поранили 40, знищили чотири їхні гаубиці та два "урагани"
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
У районі Енергодара ЗСУ за день знищили:
- чотири російські гаубиці Д-30;
- три вантажівки з боєприпасами;
- два "урагани" ворога з бойовими розрахунками;
Також українські військові ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили.
- 23 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі прилетіло по готелю "Аліса", який використовують окупанти та колаборанти.
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