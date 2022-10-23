Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

У районі Енергодара ЗСУ за день знищили:

чотири російські гаубиці Д-30;

три вантажівки з боєприпасами;

два "урагани" ворога з бойовими розрахунками;

Також українські військові ліквідували близько 50 окупантів, іще приблизно 40 поранили.

23 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі прилетіло по готелю "Аліса", який використовують окупанти та колаборанти.

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