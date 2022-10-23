В Енергодарі прилетіло по готелю, який використовують окупанти

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму телеграмі.

За його словами, наразі готель пошкоджений. Він також зазначив, що невідомо, чи є постраждалі, проте заклад використовували для своїх потреб колаборанти та окупанти.

Раніше стало відомо, що російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара.

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