В Енергодарі прилетіло по готелю, який використовують окупанти
У неділю, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Енергодарі прилетіло по готелю "Аліса", який використовують окупанти та колаборанти
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму телеграмі.
За його словами, наразі готель пошкоджений. Він також зазначив, що невідомо, чи є постраждалі, проте заклад використовували для своїх потреб колаборанти та окупанти.
- Раніше стало відомо, що російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара.
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