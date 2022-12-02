Поблизу Полтави буде чути постріли, а на Київщині та в Одесі - вибухи: жителів закликають зберігати спокій
2 грудня на території Полтавської громади українці можуть чути звуки навчальних пострілів, на Київщині ліквідують вибухонебезпечні предмети, а в Одесі можна буде почути вибух снаряда часів Другої світової війни
Про це пише в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"2 грудня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби", - написав очільник області.
Лунін просить зберігати спокій, якщо буде чути звуки пострілів.
Також речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що гучно може бути в Одесі.
"Напередодні в Малиновському районі міста виявлено боєприпас часів Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібру 82 мм вилучено", - пише Братчук.
Сьогодні піротехніки ДСНС знищать боєприпас на відповідному безпечному майданчику.
Крім того, Київська міська військова адміністрація інформує, що поблизу столиці може бути гучно.
Від 09:00 до 14:00 у Бучанському районі ліквідують вибухівку.
"Не панікуйте! Це наші сапери знищують вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
У відомстві закликають українці, під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів.
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