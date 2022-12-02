Про це пише в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"2 грудня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби", - написав очільник області.

Лунін просить зберігати спокій, якщо буде чути звуки пострілів.

Також речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що гучно може бути в Одесі.

"Напередодні в Малиновському районі міста виявлено боєприпас часів Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібру 82 мм вилучено", - пише Братчук.

Сьогодні піротехніки ДСНС знищать боєприпас на відповідному безпечному майданчику.

Крім того, Київська міська військова адміністрація інформує, що поблизу столиці може бути гучно.

Від 09:00 до 14:00 у Бучанському районі ліквідують вибухівку.

"Не панікуйте! Це наші сапери знищують вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають українці, під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb