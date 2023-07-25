Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Таврійському напрямку тривають постійні важкі бої. Наші підрозділи намагаються рухатись вперед та закріплюватись на звільнених ділянках. Напевно ви вже чули, що ЗСУ мають певний успіх в Старомайорському. Проте зараз ворог контратакує і намагається повернути втрачені позиції. Нічого нового в тактиці росіян. Щойно ми заходимо на їхні позиції, вони починають контратакувати", - розповів Курбатов.

Пресофіцер наголосив, що росіяни мають великі втрати на Таврійському напрямку

"У нас ще багато роботи. Ворожі міномети та артилерія дуже активні на нашому напрямку. Також росіяни намагаються завести підкріплення на втрачені позиції. Це говорить про те, що росіяни постійно мати втрати. На нашому напрямку ворог втрачає від 2-х рот щодня. Зокрема, вбитими та пораненими", - додав він.