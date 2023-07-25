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Поблизу Старомайорського ЗСУ мають певний успіх, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов

25 липня, 2023 вiвторок
14:59
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Олександр Курбатов повідомив, що на Таврійському напрямку противник щодня втрачає вбитими та пораненими від 2-х рот особового складу

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Таврійському напрямку тривають постійні важкі бої. Наші підрозділи намагаються рухатись вперед та закріплюватись на звільнених ділянках. Напевно ви вже чули, що ЗСУ мають певний успіх в Старомайорському. Проте зараз ворог контратакує і намагається повернути втрачені позиції. Нічого нового в тактиці росіян. Щойно ми заходимо на їхні позиції, вони починають контратакувати", - розповів Курбатов.

Пресофіцер наголосив, що росіяни мають великі втрати на Таврійському напрямку

"У нас ще багато роботи. Ворожі міномети та артилерія дуже активні на нашому напрямку. Також росіяни намагаються завести підкріплення на втрачені позиції. Це говорить про те, що росіяни постійно мати втрати. На нашому напрямку ворог втрачає від 2-х рот щодня. Зокрема, вбитими та пораненими", - додав він.

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку - 35 км². 
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського - мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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