Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж

Про це розповів Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Ніяких нападів на країни НАТО, ЄС з боку РФ не буде. Тому що Путін загруз в Україні. Він тут має величезні втрати та перебуває на межі великого провалу. Думаю, у 2024 році Україна разом зі своїми партнерами створять відповідні умови для звільнення наших територій" - зазначив він.

Початок війни з країнами НАТО - пришвидшений кінець РФ та самого Путіна, вважає генерал.

"Путін про це знає, тому таких кроків він не зробить. Це надзвичайно складно та небезпечно для нього, бо включається весь механізм країн НАТО, а це на порядок вище в економічному, технологічному і військовому форматі", - зауважив Маломуж.

За його словами, створення Ленінградського військового округу через вступ Фінляндії до НАТО теж є провальним варіантом.

"Росіяни вже відчули реальну війну і втрати у сім'ях. На цей час це надзвичайно складна ситуація для Путіна. Тому він намагається перекрити це якимись перемогами, перспективними, протистоянням з НАТО і тому подібне", - резюмував він.