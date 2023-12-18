Путін протягом двох десятиліть намагається створити передумови для розпаду НАТО, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 17 грудня Путін заявив, що Росія не має жодних "територіальних суперечок" з країнами НАТО, щоб замаскувати свою фактичну давню мету - послабити єдність Заходу і змусити НАТО відмовитися від своїх ключових принципів, таких як "політика відкритих дверей", яка дозволяє альянсу на власний розсуд приймати нових членів і закріплена в Статуті НАТО.

Путін послідовно прагне до цієї мети протягом усього свого правління і продемонстрував свою повну відданість їй, наказавши Міністерству закордонних справ Росії в грудні 2021 року висунути ультиматуми США і НАТО, вимагаючи, серед іншого, "гарантій безпеки" з боку НАТО і зобов'язань не розширюватися.

Десятирічна мета Путіна - створити умови, за яких НАТО підірве власну глобальну владу, створивши структурно та ідеологічно переможений Альянс, який не зможе протистояти майбутнім цілям Росії - які можуть включати територіальні завоювання або встановлення російського сюзеренітету над державами, які Москва вважає належною сферою свого контролю[18].

Згідно з оцінками ISW, зростання суперечностей між США та Європою, а також всередині НАТО та інших західних структур послабить колективні заходи Заходу проти агресивної поведінки Кремля і дозволить Путіну створити нову мережу коаліцій для підтримки російських цілей.

Путін регулярно повторює свою неприязнь до західних альянсів, закликаючи до формування багатополярного світового порядку, в якому Росія матиме право вето на ключові світові події.

Путін хоче, щоб НАТО визнало претензії, вимоги та сфери впливу Росії, і неодноразово вказував на наміри Росії покласти край "гегемонії США".