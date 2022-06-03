Починається таке розслаблення, ніби живемо не в очікуванні, а вже після перемоги, - Портников
Публіцист, журналіст Віталій Портников переконаний, якщо ми не збережемо єдність і не відмовимось від конфліктів всередині держави, Росія знайде нову можливість вдарити ще сильніше
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Поруч з війною, яка продовжується, яка не завершилась, підсумків якої ми абсолютно не знаємо і не уявляємо. Не знаємо відповіді на жодне з питань, з якою кількістю громадян ми завершимо цю війну, з яким економічним потенціалом, з якими гарантіями безпеки…Проте в Україні на ці 100 днів почалось таке розслаблення, яке може створити ілюзія, що ми живемо вже після, а не в очікуванні перемоги", - сказав Портников.
Журналіст додав, що та національна єдність, яка була у перші тижні війни почала зникати. Це несе ризик для України, оскільки РФ в майбутньому знову може скористати внутрішніми розбратами в Україні.
"Та національна єдність, яка змінила ставлення до України на Заході, стала натхнення на Заході в перші тижні війни. Весь політичний клас України від популістів до націонал-демократів стали єдині. "Амбассадори" російського миру змінили свою позицію і вибачились за помилки. Всі стали й разом боролись проти цієї навали. Зараз цього всього немає фактично. І це жахливо, бо показує в якому стані буде українське суспільство після закінчення воєнних дій, і як Росія зможе використати цей післявоєнний стан для нового удару по нашій державі, вже внутрішнього", - наголосив журналіст.
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"У цієї війни ще немає власної назви. Вочевидь, вона з’явиться тоді, коли стануть зрозумілими її результати. А результати поки що невідомі", - Максим Розумний про 100 днів війни
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