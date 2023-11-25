Починаючи з 2026 року, Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%

Про це він сказав, відвідуючи одне з відокремлених підрозділів НАЕК, де українські інженери-атомники працюють над цим завданням.

"Ми рухаємося у тому темпі, на який і розраховували від самого початку. Наступне завдання - будівництво нової лінії збірки. За нашими планами, вже з 2026 року завдяки власному виробництву Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse", - наголосив Котін під час робочої поїздки на унікальне вітчизняне виробництво, де працюють над створенням власної лінії збірки ядерного палива - хвостовиків і головок.

Очільник НАЕК додав, що саме на цьому підприємстві українські інженери-атомники виготовляють елементи для палива, яке потім використовується в енергоблоках ВВЕР-440 радянської розробки. Спільно з Westinghouse Енергоатом руйнує монополію РФ на ринку ядерного палива!

Зазначається, що прогрес і подальший розвиток нашого власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з РФ. Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися цього року, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, а у 2024 році аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет.

"Окрім того, власне виробництво - це економічні та безпекові зиски: Україна буде менш залежною від партнерів, додаткові податки підуть в держбюджет. Крім того, наша країна реалізує стратегію переходу на використання "чистої" енергії", - заявили в Енергоатомі.