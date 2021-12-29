"Подаємо повторно заяву про злочин": нардепка Фріз про присутність помічниці Зеленського на нараді щодо вагнерівців

Про це Фріз повідомила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Ми сьогодні подаємо повторно заяву до СБУ про злочин щодо порушення законодавства України про державну таємницю. Очікуємо почути відповіді, хто та яким чином був присутній на нараді з президентом щодо проведення спецоперації по затриманню "вагнерівців". Оскільки зрив цієї спецоперації став чи не найбільшим скандалом 2021 року. І досі ми не маємо відповідей на багато питань", - сказала Фріз.



Нардепка припустила, що Марія Левченко мала змогу використати таємні відомості на шкоду державі та нагадала, що імовірне російське громадянство чоловіка Левченко Олександра Гогілашвілі.



"Ми отримали відповідь від СБУ стосовно того, що дружина Олександра Гогілашвілі Марія Левченко не мала доступу до державної таємниці. Тобто, на неї не оформлювався доступ до державної таємниці. Разом з тим, із відкритих джерел ми знаємо, що пані Левченко була присутня під час обговорення спецоперації по затриманню "вагнерівців". Вона мала можливість отримати секретну інформацію. Я не виключаю, це має довести слідство, але вона могла використати таку інформацію не за призначенням. Тобто, проти держави Україна, оскільки її чоловік має російське громадянство", - сказала Фріз.





Нагадаємо, 28 грудня народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз отримала відповідь від СБУ щодо відсутності допуску до державної таємниці у помічниці президента України Зеленського Марії Левченко.