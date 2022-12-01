"Подаруйте тепло, зробивши пожертву": Стінг закликав донатити на допомогу українцям

Про це він заявив на своїй сторінці в інстаграм.

"Ініціатива "Відновити демократію" збирає кошти для допомоги громадянам України, які цього зимою потребують. Подаруйте тепло, зробивши пожертву зараз за посиланням у моїй біографії", - йдеться у дописі.

У своєму зверненні він додав, що доля мільйонів людей висить на волосині, та відчайдушно потребує допомоги.

"Привіт усім, це Стінг. Зараз зима в Англії, але також і в Україні, де російські війська атакують енергетичні об’єкти, роблячи життя українських сімей нестерпно холодним та брутальним. Доля мільйонів людей висить на волосині, та відчайдушно потребує вашої допомоги. Зберегти тепло взимку – це буде найважливішою битвою цієї війни. Renew Democracy Initiative забезпечуватиме українські сім’ї їжею швидкого приготування та спальними мішками, щоб захиститися від мінусових температур. Кожен ваш долар має значення. Цього року зробіть подарунок тепла для українців.

Нагадаємо, 6 березня Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни та присвятив її українцям.

Також Стінг зупинив свій виступ на концерті у Варшаві для того, щоб висловитися на підтримку України. "Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть", - заявив музикант.

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