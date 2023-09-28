Податкова служба запустила для українців застосунок

Про це інформує пресслужба.

"Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що за допомогою мобільного додатку громадяни можуть використовувати електронні сервіси та сплачувати податки.

У розділі "Мої дані" українці можуть отримати інформацію про свою адресу реєстрації, фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), а також стан розрахунків з бюджетом.

Натиснувши "Послуги" доступні: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У "Повідомленнях" користувачі можуть завантажити квитанції, витяги з Державного реєстру фізичних осіб, інформацію з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору.

У разі виникнення запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення, ДПС просить звертатися за адресою [email protected] або телефоном 0 800 501 007.

Застосунок буде оновлюватися новими функціями та сервісами.