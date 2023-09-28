Податкова служба запустила для українців застосунок
28 вересня Державна податкова служба презентувала мобільний застосунок "Моя податкова" для отримання електронних сервісів для громадян
Про це інформує пресслужба.
"Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що за допомогою мобільного додатку громадяни можуть використовувати електронні сервіси та сплачувати податки.
У розділі "Мої дані" українці можуть отримати інформацію про свою адресу реєстрації, фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), а також стан розрахунків з бюджетом.
Натиснувши "Послуги" доступні: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У "Повідомленнях" користувачі можуть завантажити квитанції, витяги з Державного реєстру фізичних осіб, інформацію з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору.
У разі виникнення запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення, ДПС просить звертатися за адресою [email protected] або телефоном 0 800 501 007.
Застосунок буде оновлюватися новими функціями та сервісами.
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