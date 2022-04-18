Події в Чорнобаївці - це пам'ятник ідіотизму російських генералів, - начальник ГУР МО Буданов

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє ГУР МО в telegram.

За словами Буданова, великі бойові втрати росіян в Україні свідчать про низький професійний рівень військового командування РФ.

"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що аналогічними є причини поразки росіян під Києвом, звідки окупанти були вибиті українськими військовими.

"Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність", - пояснив Буданов.

18 квітня у Чорнобаївці в Херсонській області українські військові у 16-те знищили російські позиції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb