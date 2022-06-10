Такі події, як відбуваються в Україні можуть повторитися "вже завтра" в Східній Азії, - прем'єр Японії
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що війна РФ проти України матиме наслідки для кожної країни світу, зокрема може спровокувати війну в Східній Азії
Про це він заявив на саміті "діалогу Шанґрі-Ла" в Сінґапурі, передає УП.
Прем’єр наголосив, що сьогоднішні події як в Україні можуть повторитися "вже завтра" в Східній Азії. На його думку, авторитарні режими зможуть спробувати перекроїти міжнародний порядок.
Кісіда додав, що Японії доведеться зміцнювати озброєння, щоб зберігати мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він запевняє, що Японія буде боротися зі спробами перекроювання мапи світу та балансу сил.
Японський прем’єр пояснив, що його країні доведеться змінити підхід до національної безпеки й оборони.
За словами Кісіди, КНДР загрожує випробуваннями балістичних ракет в Японському морі при мовчазному заохочуванні КНР. При цьому комуністична влада Китаю загрожує самостійності Тайваню та провокує нестабільність у Східно-Китайському морі.
- 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що держава розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.
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