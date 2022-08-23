Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.

За підрахунками радника голови ОП, для зміни перебігу війни нам потрібно 50 систем HIMARS, які разом із боєприпасами коштують менше однієї яхти олігарха з Росії.

"Вартість однієї системи HIMARS – $4 млн. Вартість 50 систем – $200 млн + боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню й ефективного руйнування логістики російської армії менша, ніж однієї яхти російського олігарха. Це точно не "всі гроші світу", але це те, що повністю змінило б перебіг цієї війни", - пише Подоляк.

США нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи.

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