Подоляк: цифра вбитих і поранених окупантів трошки більша за 300 тисяч

Про це розповів в інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.



"На мій погляд, цифра 250 тисяч – трошки занизька для того, що ми бачимо", – каже Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголошує, що з позиції постійної мобілізації РФ, починаючи з середини літа 2022 року, а також угрупування, яке було на кордонах України з 24 лютого та додаткових частин ПВК Вагнер, зеків, Росгвардія й ФСБ.

"Мені здається, що цифра (вбитих і поранених росіян – ред.) трошки більша за 300 тисяч. Але Росія сьогодні перебуває в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 чи 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і воно не залежить від кількості мертвих", - розповів Подоляк.

Політичний діяч роз'яснює, РФ живе, як мертва та безперспективна країна.Адже там не можна зробити кар'єру, напрацювати якусь відомість, реалізуватись, там можна лише пити, "тому їх можна відправити на війну мільйон і це не суттєво для Росії".

"Це не суттєво і для світу, тому що Росія – це дуже невелика частка людей, які щось там генерують – я маю на увазі зі спортивної чи культурної точки зору. Всі інші – це пропащі люди. Росія не може нікому подобатись, це країна трошки інших правил життя, це не сучасне життя. І ми сьогодні не говоримо про геноцидний тип контрвійни України. Ні, Україна говорить офіційно, що ми маємо обов'язково знищити всю окупаційну армію, яка знаходиться на території України. Тому що вони вбивають наших людей і вони нищать наші міста. Це обов'язкова відплата, це правило війни й це юридично вмотивована поведінка України", - додав радник голови Офісу президента України.

30 грудня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян із попередженням про закриття владою РФ кордонів для чоловіків на початку січня і проведення нової хвилі мобілізації.

3 січня Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що Росія планує хвилю мобілізації на окупованих територіях Півдня.

Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку", вважає, що російська влада включає механізми суспільної мобілізації, щоб суспільство, родини, оточення стимулювали чоловіків йти до армії РФ.

Від 24 лютого 2022 року до 6 січня 2023 року Росія в Україні зазнала втрат серед окупантів понад 110,2 тис., а також 6124 бронемашини, 3064 танки, 285 літаків та 272 гелікоптери ліквідували ЗСУ.