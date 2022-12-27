Про це повідомляє сайт законодавчих зборів Володимирської області РФ.

Джерело ТАСС розповіло, що депутат загинув під час відпочинку в Індії.

Індійський телеканал NDTV 25 грудня повідомив про смерть 65-річного росіянина, на ім'я Павло Антов. За інформацією NDTV, він випав із вікна готелю у штаті Одіша, де відпочивав у складі туристичної групи з чотирьох осіб.

Неназваний офіцер індійської поліції заявив NDTV, що це міг бути суїцид. За його словами, за два дні до смерті Павла Антова у тому ж готелі знайшли мертвим одного з його товаришів, якого NDTV називає Володимиром Биденовим.

Володимирське видання "Зебра ТВ" пише, що йдеться про друга Антова, 61-річного підприємця з Йошкар-Оли Володимира Биданова.

Генеральний консул Росії в Калькутті Олексій Ідамкін заявив РІА Новини, що поліція штату Одіша та генконсульство в Калькутті не бачать нічого підозрілого у смерті двох росіян в Індії. За його словами, розслідування у справі першого померлого вже завершено, а його тіло кремоване.

Як пишуть "Факти", у червні в WhatsApp Антова з’явилася публікація про влучання російських ракет по житловому будинку в Києві. Тоді постраждало шестеро людей, зокрема громадянка РФ та її дочка, а чоловік загинув. У сторіз Антов написав: "Правду кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно".

Незабаром історія зникла, а в акаунті Антова з'явився допис, де він називає публікацію результатом технічної помилки, і що депутат підтримує Путіна й так звану СВО.

"Медуза" зазначає, що Павло Антов – засновник великого виробника м'яса та ковбасної продукції "Володимирський стандарт". До законодавчих зборів Володимирської області був обраний у 2018 році від "Єдиної Росії", очолював там комітет з аграрної політики, природокористування та екології.

Після обрання депутатом Антов задекларував дохід у 9,97 млрд рублів і посів перше місце в рейтингу найбагатших російських держслужбовців, який складає журнал Forbes. У наступному такому рейтингу (за 2020 рік) Антов опустився на 26 місце, до рейтингу 2021 він не увійшов.

Нагадаємо, що впродовж року у Росії за загадкових обставин завершили своє життя чимало відомих, впливових і багатих осіб. У середині вересня загинув директор авіаційного напрямку Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін

У липні знайшли мертвим Юрія Воронова — топменеджера, пов'язаного з Газпромом.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

А напередодні у РФ раптово помер гендиректор "Адмиралтейських верфей" Олександр Бузаков. Ця компанія виробляла підводні човни-носії для калібрів. Також – колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов.

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