Подвійна смерть в Індії. Загинули один з найбагатших у Росії місцевих депутатів та його друг
У віці 65 років помер депутат законодавчих зборів Володимирської області член пропутінської "Єдиної Росії" Павло Антов, який влітку критикував "спецоперацію"
Про це повідомляє сайт законодавчих зборів Володимирської області РФ.
Джерело ТАСС розповіло, що депутат загинув під час відпочинку в Індії.
Індійський телеканал NDTV 25 грудня повідомив про смерть 65-річного росіянина, на ім'я Павло Антов. За інформацією NDTV, він випав із вікна готелю у штаті Одіша, де відпочивав у складі туристичної групи з чотирьох осіб.
Неназваний офіцер індійської поліції заявив NDTV, що це міг бути суїцид. За його словами, за два дні до смерті Павла Антова у тому ж готелі знайшли мертвим одного з його товаришів, якого NDTV називає Володимиром Биденовим.
Володимирське видання "Зебра ТВ" пише, що йдеться про друга Антова, 61-річного підприємця з Йошкар-Оли Володимира Биданова.
Генеральний консул Росії в Калькутті Олексій Ідамкін заявив РІА Новини, що поліція штату Одіша та генконсульство в Калькутті не бачать нічого підозрілого у смерті двох росіян в Індії. За його словами, розслідування у справі першого померлого вже завершено, а його тіло кремоване.
Як пишуть "Факти", у червні в WhatsApp Антова з’явилася публікація про влучання російських ракет по житловому будинку в Києві. Тоді постраждало шестеро людей, зокрема громадянка РФ та її дочка, а чоловік загинув. У сторіз Антов написав: "Правду кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно".
Незабаром історія зникла, а в акаунті Антова з'явився допис, де він називає публікацію результатом технічної помилки, і що депутат підтримує Путіна й так звану СВО.
"Медуза" зазначає, що Павло Антов – засновник великого виробника м'яса та ковбасної продукції "Володимирський стандарт". До законодавчих зборів Володимирської області був обраний у 2018 році від "Єдиної Росії", очолював там комітет з аграрної політики, природокористування та екології.
Після обрання депутатом Антов задекларував дохід у 9,97 млрд рублів і посів перше місце в рейтингу найбагатших російських держслужбовців, який складає журнал Forbes. У наступному такому рейтингу (за 2020 рік) Антов опустився на 26 місце, до рейтингу 2021 він не увійшов.
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