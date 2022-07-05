Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні із простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Кому він належав, доки не відомо.

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Відзначимо, що це вже п'ята смерть за пів року, пов'язана із російською газовою галуззю. Взимку в Ленінградській області знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інцест", а потім Олександра Тюлякова, який працював у "Газпромі" заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Цікаво, що трупи обох керівників виявили в тому самому селищі під Петербургом — Ленінський.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента "Газпромбанку", а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топ-менеджера "Новатека" Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

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