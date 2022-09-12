Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Печорін загинув увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російської поліції, він нібито випав з катера на повному ходу.

Для пошуку топ-чиновника залучили співробітників МНС РФ. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Печорін брав участь у Східному економічному форумі, що відбувся у Владивостоці з 5 до 8 вересня. Він займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включно з підтримкою пасажирських авіаперевезень, модернізацією інфраструктури аеропортів, будівництвом нових злітно-посадкових майданчиків. Брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії.

У липні У Росії знайшли мертвим Юрія Воронова — топменеджера, пов'язаного з Газпромом.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

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