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Ще одна загадкова смерть. Топ-чиновник російської корпорації випав з катера

12 вересня, 2022 понедiлок
21:31
Світ Іван Печорін

У Росії загинув директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Печорін загинув увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російської поліції, він нібито випав з катера на повному ходу.

Для пошуку топ-чиновника залучили співробітників МНС РФ. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Печорін брав участь у Східному економічному форумі, що відбувся у Владивостоці з 5 до 8 вересня. Він займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включно з підтримкою пасажирських авіаперевезень, модернізацією інфраструктури аеропортів, будівництвом нових злітно-посадкових майданчиків. Брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії.

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