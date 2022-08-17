Погані хлопці – добрі хлопці
"Поганці" - так називається в українському прокаті американський комедійний комп'ютерно-анімаційний фільм про пограбування. Мовою оригіналу "The Bad Guys", що дослівно означає - "Погані хлопці". Фільм створено кіностудією Dream Works Animation на основі серії дитячих книг, написаних А.Блабеєм, і випущений "Universal Pictures"
Сюжет фільму
Події розвиваються в місті Лос-Анджелес (США). Але це не звичайний та всім відомий Лос-Анджелес, адже тепер в цьому мегаполісі тепер співіснують разом із людьми антропоморфні тварини.
"Поганці" - це угрупування віртуозних грабіжників, викристалізуваних знавців своєї справи. До банди входять: сірий Вовк – лідер та харизмат, його спеціалізація — злом сейфів, цинічно-саркастичний Змій, комп'ютерна богиня — Тарантула, непередбачувано-імпульсивний Піранья, а також інфантильний Акула, основний хист якого – майстерно перевтілюватись.
Головна мета героїв — уникнути ув'язнення. Задля цього перед ними поставлено завдання: провернути аферу тисячоліття, а саме – головні герої повинні переконати всіх у тому, що перевиховались на всі 100, і стали справжніми порядними мешканцями Лос-Анджелеса. Для підтвердження цього факту їм потрібно перемогти нового лиходія. У процесі всіх подій лідер бандитського угрупування поганців раптово виявляє, що йому вкрай подобається бути добрим і порядним.
Робота над фільмом
Режисер картини — П'єр Перифель, сценаристи — Гіларі Вінстон та Ітан Коен.
В озвучуванні персонажів взяли участь: Ентоні Рамос, Крейг Робінсон, Сем Роквелл, Алекс Борштейн, Аквафіна, Марк Марон, Зазі Бітц, та Річард Айоаді.
"Поганці" - це вдало зміксоване поєднання комедійного, пригодницького та кримінального жанрів. Фільм ідеально підходить для сімейного перегляду.
Від світових критиків фільм "Поганці" отримав у своїй переважній більшості позитивні відгуки.
Касовий збір у світовому прокаті становив $245 млн.
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