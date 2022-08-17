Погані хлопці – добрі хлопці

Сюжет фільму

Події розвиваються в місті Лос-Анджелес (США). Але це не звичайний та всім відомий Лос-Анджелес, адже тепер в цьому мегаполісі тепер співіснують разом із людьми антропоморфні тварини.

"Поганці" - це угрупування віртуозних грабіжників, викристалізуваних знавців своєї справи. До банди входять: сірий Вовк – лідер та харизмат, його спеціалізація — злом сейфів, цинічно-саркастичний Змій, комп'ютерна богиня — Тарантула, непередбачувано-імпульсивний Піранья, а також інфантильний Акула, основний хист якого – майстерно перевтілюватись.

Головна мета героїв — уникнути ув'язнення. Задля цього перед ними поставлено завдання: провернути аферу тисячоліття, а саме – головні герої повинні переконати всіх у тому, що перевиховались на всі 100, і стали справжніми порядними мешканцями Лос-Анджелеса. Для підтвердження цього факту їм потрібно перемогти нового лиходія. У процесі всіх подій лідер бандитського угрупування поганців раптово виявляє, що йому вкрай подобається бути добрим і порядним.

Робота над фільмом

Режисер картини — П'єр Перифель, сценаристи — Гіларі Вінстон та Ітан Коен.

В озвучуванні персонажів взяли участь: Ентоні Рамос, Крейг Робінсон, Сем Роквелл, Алекс Борштейн, Аквафіна, Марк Марон, Зазі Бітц, та Річард Айоаді.

"Поганці" - це вдало зміксоване поєднання комедійного, пригодницького та кримінального жанрів. Фільм ідеально підходить для сімейного перегляду.

Від світових критиків фільм "Поганці" отримав у своїй переважній більшості позитивні відгуки.

Касовий збір у світовому прокаті становив $245 млн.



