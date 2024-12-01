А насправді вся ця підготовка до виборів не варта жодної уваги ні журналістів, ні українського загалу. Вона взагалі нічого не варта. Адже близький кінець цієї війни наразі існує лише в затьмареній уяві Трампа та його виборців, і то не факт.

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"Отже, кінець війни скоро! " - зметикували пересічні українці. І сіли гадати, на яких саме умовах війна закінчиться вже найближчим часом.

При цьому купа джерел (здебільшого сумнівної якості) наввипередки публікують передвиборчі рейтинги, а інші "джерела" неофіційно розповідають, як різні політичні сили (насамперед "слуги") готуються до виборів.

" До кінця війни виборів не буде! " - запевняє влада.

А про підготовку до виборів — бонусом — старий анекдот.

Чапаєв бачить, як селом іде специфічно вдягнений Петька: в трусах і краватці.

- Ти куди це так убрався?!

- На танці.

- А чого в трусах?

- Так, кажуть, баб не буде.

- А краватка навіщо?

- А раптом прийдуть?!

Отак і наші політсили зараз "готуються до виборів": "а раптом"?

Особисто я цим питанням не збираюся перейматися аж до моменту офіційного оголошення виборів. Бо думати про це зараз — лише напускати зайвого туману собі в голову.

І вас закликаю до того ж.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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