"А раптом?". Як наші політсили готуються до виборів
Підготовка до виборів не варта жодної уваги ні журналістів, ні українського загалу
"До кінця війни виборів не буде!" - запевняє влада.
При цьому купа джерел (здебільшого сумнівної якості) наввипередки публікують передвиборчі рейтинги, а інші "джерела" неофіційно розповідають, як різні політичні сили (насамперед "слуги") готуються до виборів.
"Отже, кінець війни скоро!" - зметикували пересічні українці. І сіли гадати, на яких саме умовах війна закінчиться вже найближчим часом.
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А насправді вся ця підготовка до виборів не варта жодної уваги ні журналістів, ні українського загалу. Вона взагалі нічого не варта. Адже близький кінець цієї війни наразі існує лише в затьмареній уяві Трампа та його виборців, і то не факт.
А про підготовку до виборів — бонусом — старий анекдот.
Чапаєв бачить, як селом іде специфічно вдягнений Петька: в трусах і краватці.
- Ти куди це так убрався?!
- На танці.
- А чого в трусах?
- Так, кажуть, баб не буде.
- А краватка навіщо?
- А раптом прийдуть?!
Отак і наші політсили зараз "готуються до виборів": "а раптом"?
Особисто я цим питанням не збираюся перейматися аж до моменту офіційного оголошення виборів. Бо думати про це зараз — лише напускати зайвого туману собі в голову.
І вас закликаю до того ж.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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