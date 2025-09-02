Витягли геть з нафталіну "легітимного" з євроатлантичними "розмірковуваннями". Залишилось ще Дорогомилівський суд з його рішенням про "держпереворот" доєднати. І все буде as usual.

А по ходу Ушаков зробив "морду цеглиною" щодо перспективи тристоронньої (Україна — США — Росія) зустрічі на лідерському рівні. Мовляв, Трамп неправильно зрозумів Путіна на Алясці. І силовий шантаж РФ триває. Не лише гарячий в Україні, а й гібридний щодо Європи. З останнього — літак з Урсулою фон дер Ляєн, який через блокування GPS-сигналу (у чому влада Болгарії підозрює Росію) здійснив посадку за паперовими картами. Читайте також: Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах

Ну і Китай з антизахідним ідеологічним порядком як реальний вигодонабувач від світового хаосу та недієвості міжнародного права.

Тобто, замість "зустрічі на Ельбі" (маю на увазі тих, хто реально, на рівні дій, а не лише слів, проти війни) маємо затягування часу (з боку субʼєкта агресії РФ) та просування бачення світовлаштування з боку Китаю.