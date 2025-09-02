Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
Заходимо на 155-те коло. Знову "держпереворот" (заява Путіна на полях ШОС) як причина війни
Витягли геть з нафталіну "легітимного" з євроатлантичними "розмірковуваннями". Залишилось ще Дорогомилівський суд з його рішенням про "держпереворот" доєднати. І все буде as usual.
А по ходу Ушаков зробив "морду цеглиною" щодо перспективи тристоронньої (Україна — США — Росія) зустрічі на лідерському рівні. Мовляв, Трамп неправильно зрозумів Путіна на Алясці. І силовий шантаж РФ триває. Не лише гарячий в Україні, а й гібридний щодо Європи. З останнього — літак з Урсулою фон дер Ляєн, який через блокування GPS-сигналу (у чому влада Болгарії підозрює Росію) здійснив посадку за паперовими картами.
Ну і Китай з антизахідним ідеологічним порядком як реальний вигодонабувач від світового хаосу та недієвості міжнародного права.
Тобто, замість "зустрічі на Ельбі" (маю на увазі тих, хто реально, на рівні дій, а не лише слів, проти війни) маємо затягування часу (з боку субʼєкта агресії РФ) та просування бачення світовлаштування з боку Китаю.
Одним словом: дасть уже хтось у морду агресивному російському режиму чи будемо заходити на чергове коло?
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
