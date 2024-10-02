А увага — це ресурс. У нас її буде менше.

Обмін ударами Хезболли й Ізраїлю перейшов у наступну фазу — обмін ударами Ірану й Ізраїлю.

Це вже вищий рівень конфлікту, війна між справжніми державами, а не з іранськими проксі. Іранський ракетний удар сьогодні був вдвічі більшим за демонстрацію сили в квітні 2024. Спробу демонстрації...

Читайте також: Єдиний вихід для України — ставати Ізраїлем

Ізраїль обіцяє в найближчі години завдавати потужних ударів по всьому Близькому Сходу. Звернення Нетаньягу натякає, що й по Ірану теж.

Тобто за усіма ознаками розкручується спіраль ескалації. От і побачимо що краще/гірше: швидка ескалація конфлікту чи довга війна на виснаження?

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.