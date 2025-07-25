Схожим сценарієм користується наш президент, щоб позбуватись негативу, який генерує його партія та уряд. Хай наголосують всіляке погане, народ обуриться, а Зеленський візьме і не підпише. Чи заветує. Чи зігнорить, просто буде висіти той закон непідписаним мільйон років, якраз до кінця його каденції. Блохи попливли за течією, лисичка-сестричка в нормі.

Нема жодної логічної причини реально боротись з боротьбою проти корупції, бо корупція в Україні нездоланна. Закрити НАБУ шоб шо, вільно рулити фінансовими потоками? Вони й так це роблять.

Думаю, що ці всі швидкі зачистки, побиття при затриманні детективів НАБУ й оці закони — просто спроба показати, хто в домі господар і зашугати. Щоб тихенько сиділи. Бо ще геть недавно взяли й виставили Зеленського на весь світ посміховиськом — міністр Повернення не хоче повертатись, бо посадять.

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Невдобно шефу було, так ся не робе. Хочете когось підозрювати в корупції? Будь ласка, є безпартійні, є Кличко, є порошенківські. Там підозрюйте скіки влізе. Борітеся — поборете, вам бог помагає. Але йдіть боротись десь збоку, тут не треба, ше вікна поб’єте. Шо мало місця на подвір’ї?