Борець за демократію греко-римського стилю
Існує стара мисливська побрехенька про те, як лисиці позбуваються бліх — лисиця назбирує з себе жмут шерсті й повільно задом заходить у воду, тримаючи клубок в зубах. Блохи поволі всі перелазять в клубок і лисиця відпускає їх у вільне плавання*
Схожим сценарієм користується наш президент, щоб позбуватись негативу, який генерує його партія та уряд. Хай наголосують всіляке погане, народ обуриться, а Зеленський візьме і не підпише. Чи заветує. Чи зігнорить, просто буде висіти той закон непідписаним мільйон років, якраз до кінця його каденції. Блохи попливли за течією, лисичка-сестричка в нормі.
Нема жодної логічної причини реально боротись з боротьбою проти корупції, бо корупція в Україні нездоланна. Закрити НАБУ шоб шо, вільно рулити фінансовими потоками? Вони й так це роблять.
Думаю, що ці всі швидкі зачистки, побиття при затриманні детективів НАБУ й оці закони — просто спроба показати, хто в домі господар і зашугати. Щоб тихенько сиділи. Бо ще геть недавно взяли й виставили Зеленського на весь світ посміховиськом — міністр Повернення не хоче повертатись, бо посадять.
Читайте також: Зеленський – частина проблеми
Невдобно шефу було, так ся не робе. Хочете когось підозрювати в корупції? Будь ласка, є безпартійні, є Кличко, є порошенківські. Там підозрюйте скіки влізе. Борітеся — поборете, вам бог помагає. Але йдіть боротись десь збоку, тут не треба, ше вікна поб’єте. Шо мало місця на подвір’ї?
Думаю, що той тривалий цирк з Чернишовим дуже комусь припік с*аку і тепер по гарячих слідах атвєточка. Бо не відповісти було не по-пацанськи, свої ж засміють. Тому ця гарячкова пацифікація й усмірєніє набушників виглядала так цинічно і принизливо для них, навіть якісь справи про ДТП з 2021-го року попричіпали.
А тепер бунт, європейські партнери занепокоєні, Зе виступить з полум'яною промовою, врятує нас від диктатури і нічьо не підпише. Борець за демократію греко-римського стилю.
Гадаю, що буде саме так. Хіба би якось по-іншому було.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.72Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе