Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
Якщо ми не вилікуємося від передвиборчої лихоманки й не перестанемо дивитися на будь-що в "електоральних окулярах", нас чекають лихі часи
Це стосується і влади, і опозиції, і тих, хто ні там, ні там, але дуже хоче туди.
Цей передвиборчий запах будь-де:
- Створює багато конфліктів і напругу там, де їх під час війни не мало б бути.
- Часто стримує вкрай необхідні для війни управлінські дії.
- Страшенно демотивує тих, хто боронить зараз державу, але не планує балотуватися. Таких на війні 99%.
Ми самі собі створили колосальну пастку, як тільки почали вголос натякати про ймовірні вибори під час війни.
Штучна чи коротка пауза на проведення виборів — це все одно вибори під час війни.
Щоб зрозуміти, що з нами буде, не варто фантазувати. Просто запитайте у чеченців, що з ними відбулося між першою і другою війною з росіянами всього лише за три роки. Ейфорія після першої, а потім неминучі передвиборчі чвари у повоєнній країні, підготували ґрунт і призвели до того, що друге вторгнення росіян відбувалося за значно меншого суспільного спротиву. І це був результат втоми саме від внутрішньої колотнечі.
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією.
Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
