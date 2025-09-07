Це стосується і влади, і опозиції, і тих, хто ні там, ні там, але дуже хоче туди.

Щоб зрозуміти, що з нами буде, не варто фантазувати. Просто запитайте у чеченців, що з ними відбулося між першою і другою війною з росіянами всього лише за три роки. Ейфорія після першої, а потім неминучі передвиборчі чвари у повоєнній країні, підготували ґрунт і призвели до того, що друге вторгнення росіян відбувалося за значно меншого суспільного спротиву. І це був результат втоми саме від внутрішньої колотнечі.