Який в тому глибинний сенс? Теоретично, нардепом може стати імбецил, або психопат. А основна робота депутата — законодавча. Які закони нам потрібні більше — тупі від імбецилів, чи радикальні від психопатів? Потім одні скажуть — ми протупили з цим законом. А інші — ми психонули. Маємо право на помилку або дві на кожному засіданні ВР. Хто вигрібатиме наслідки? Мудрий український народ у повному складі.

Виходить, що для володіння зброєю треба взяти довідку у психіатра. Для водіння автомобіля треба взяти довідку у психіатра. А для того, щоб стати нардепом, довідка психіатра не потрібна.

Синдром Аспергера не є актуальним медичним діагнозом. Актуальний діагноз — це розлад аутичного спектра. І не кожний розлад є хворобою в клінічному сенсі. У мене є друзі, що все життя живуть з краю цього самого спектра, але при тому нормально адаптовані до соціуму.

Одна з особливостей — це вищий від середнього рівень інтелекту. Інша — проблеми з адаптацією до соціальної норми. Аналогічно, шизоїдів у світі багато, в ряді популяцій це взагалі кожний другий. У них в середньому краще із генеруванням ідей, або ж, по-модному, креативністю. А психіатричної допомоги потребують явно менш ніж всі. Тому