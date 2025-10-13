Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Брехун гірший за ворога
OPINION

Брехун гірший за ворога

Ігор Луценко
13 жовтня, 2025 понедiлок
08:05
Погляд

Ніяке ефективне управління в умовах брехні як армійської традиції – не реальне

Зміст

Один із відомих військових воєначальників щоранку зайнятий виконанням достатньо незвичної, але дуже важливої функції. Він доповідає в Генштаб про чужі підрозділи. Де вони знаходяться, як, за його даними, змінилося розташування позицій, які втрачені, а які – ні. 

Це потрібно для того, щоб перевірити правдивість даних, які дають підрозділи нагору. Бо кількість брехні… скажімо так, надто велика.

Брешуть командири різних рівнів. Брешуть взводні, брешуть комроти, комбати, комбриги. Брехня різна. Різного рівня та ступеню шкідливості. 

Захоплена ворогом позиція іменується ще нашою, її намагаються відбити, і тільки тоді, коли закінчуються можливості на відбиття, то про неї у певний момент доповідають як про втрачену. 

  • Брешуть, що бійці пропали безвісти. Хоча за сумою обставин очевидно, що люди там уже не живі, але записують як безвісти зниклих.
  • Брешуть про наявність і стан зброї та обладнання. Брешуть про готовність особового складу.
  • Брешуть про кількість збитих дронів противника, коли усьому світу очевидна ця брехня. 

Є брехня і неочевидна. Коли роту НРК (наземних роботизованих комплексів, - ред.) на папері створили, а за фактом вони не можуть працювати, бо закуплені Міноборони тисячним накладом вироби "Х" непридатні до застосування, їх треба модернізовувати-переробляти, і жодної успішної операції та рота не здійснила. Або коли навчальний центр "навчив" оператора: по факту той лише пару разів керував дроном, але вже має відповідну ВОС (військово-облікову спеціальність, - ред.). І доводиться фронтовим частинам тратити свої ресурси, щоб довчати.

Читайте також: Або прокинемося, або програємо

Брехати допомагає секретність. Брехати допомагає туман війни, коли важко підтвердити або спростувати факти. Брехати допомагають спеціально навчені люди на відповідних посадах.

***

Брехун – гірше ворога, гірше шпигуна.

Армійські брехуни нам дуже дорого обходяться.

Інформація для прийняття адекватних управлінських рішень на фронті – спотворена. Про слабкості певних місць в обороні інколи дізнаються лише тоді, коли противник вже здійснив багатокілометровий прорив, і про нього повідомив DeepState. Насправді величезна кількість наших гучних територіальних (і людських, і людських!) втрат – це прориви там, де набрехано про наявність оборони, а за фактом там діра.

Ніяке ефективне управління в умовах брехні як армійської традиції – не реальне. Ніякий аналіз, ніяке планування. Ніяке адекватне усвідомлення ситуації, її серйозності для нас, вищим політичним керівництвом, від якого залежить все – не можливе. 

Читайте також: Країно, прокинься...

Ніяка самоповага, ніякий моральний дух, ніяка віра у власні збройні сили, не втримається під таким потоком брехні. 

І я не чув, щоб за брехню карали. Щоб офіційно чи не офіційно.

***

Мені здається, що сила – в правді. Ми надто захопилися приховуванням невдач (і роздуванням успіхів). І пропаганда тепер – навіть у секретних донесеннях, у доповідях командирів. 

Правда, натомість має магічні властивості. Правда виправляє помилки та лікує недоліки. 

На 4-му році великої війни, на 12-му році війни ми вже можемо дозволити собі перед ворогом більше правди. Ми маємо дозволити більше правди перед собою. 

Правда – сила. Брехун – гірше ворога.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Трамп на даху
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Александар Вучич
Автор Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
Київ
+5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:34
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Одещині постраждала людина
08:13
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив першу групу ізраїльських заручників
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
06:28
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський політик Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV