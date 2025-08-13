Будь-які пропозиції від Путіна закінчаться російським наступом
Хочу звернути увагу адептів перемир'я заради перемир'я на ситуацію, яка склалася у районі Добропілля
Я маю на увазі інфільтрацію російських піхотних груп приблизно на 10-15 км у глибину нашої оборони, про яку стало відомо недавно.
Окрім чинників, які зараз називаються: нестача піхоти, відсутність координації, схильність приховувати реальну загрозу, ми маємо ще одну неявну причину, яка до цього призвела.
А це так зване великоднє перемир'я, ініційоване Путіним 20 квітня на 36 годин перед святом Великодня. Поки ми його виконували, російські війська зайняли сірі зони, розібрали мінні поля, підтягнули дронників й перейшли у свій повзучий наступ, якраз з району Воздвиженки між Покровськом та Костянтинівкою.
Згодом вони перетнули трасу й утворили той самий клин між цими містами, з якого зараз й виросло оце вклинення на Добропілля.
Кому цікаво, порівняйте становище на фронті станом на 18.04, до перемир'я й, скажімо, на 15.05. Все побачите на власні очі.
Тому будь-які пропозиції від Путіна: а помирімось на тиждень чи два, без гарантій та переходу у будь-яку сталу форму, - закінчаться лише поновленням російського наступу з невизначеними наслідками.
А у випадку з "повітряним перемир'ям", якщо воно буде просто укладене й просто колись закінчиться, ми отримаємо пару тисяч "шахедів", які полетять на окремо взяте місто в одну дуже неспокійну ніч.
Я за припинення вогню, за припинення руйнування та смертей, позаяк все це летить мені на голову теж. Але головне питання — за яких умов.
Ніколи не треба забувати, з ким ми маємо справу.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
