Я маю на увазі інфільтрацію російських піхотних груп приблизно на 10-15 км у глибину нашої оборони, про яку стало відомо недавно.

Окрім чинників, які зараз називаються: нестача піхоти, відсутність координації, схильність приховувати реальну загрозу, ми маємо ще одну неявну причину, яка до цього призвела.

А це так зване великоднє перемир'я, ініційоване Путіним 20 квітня на 36 годин перед святом Великодня. Поки ми його виконували, російські війська зайняли сірі зони, розібрали мінні поля, підтягнули дронників й перейшли у свій повзучий наступ, якраз з району Воздвиженки між Покровськом та Костянтинівкою.

Згодом вони перетнули трасу й утворили той самий клин між цими містами, з якого зараз й виросло оце вклинення на Добропілля.

Кому цікаво, порівняйте становище на фронті станом на 18.04, до перемір'я й, скажімо, на 15.05. Все побачите на власні очі.

Тому будь-які пропозиції від Путіна: а помирімось на тиждень чи два, без гарантій та переходу у будь-яку сталу форму, - закінчаться лише поновленням російського наступу з невизначеними наслідками.

А у випадку з "повітряним перемир'ям", якщо воно буде просто укладене й просто колись закінчиться, ми отримаємо пару тисяч "шахедів", які полетять на окремо взяте місто в одну дуже неспокійну ніч.

Я за припинення вогню, за припинення руйнування та смертей, позаяк все це летить мені на голову теж. Але головне питання — за яких умов.