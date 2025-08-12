Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Що чекає нас у випадку замороження війни

Михайло Басараб
12 серпня, 2025 вiвторок
14:01
Погляд

У ці дні, мабуть, важливо поміркувати над тим, чим закінчиться замороження війни саме за сьогоднішніх обставин

Зміст

З високою ймовірністю нас чекає ланцюг таких наслідків: 

1. Масштаб бойових дій істотно зменшиться, але напруга на лінії розмежування збережеться. Будуть російські провокації та диверсії з убитими й пораненими з нашого боку. Росіяни будуть використовувати це для звинувачень України. Ми таке вже проходили, тому воно точно і ще в більших масштабах повториться зараз. Це буде серйозно тиснути на тих з нас, хто перебуватиме там у стані "ні миру, ні війни".   

2. Відчуття війни остаточно локалізується на лінії розмежування і в прифронтових регіонах. Інша частина країни буде намагатися ще більше зануритися в безтурботне життя. Прірва між військовими/волонтерами та обивателями зростатиме. Зростатиме, відтак, і напруга всередині країни між тими, хто думками у війні, і тими, хто "втомився" і за мир за будь-яку ціну. 

3. США та ЄС істотно послаблюють санкції проти РФ, помітно нормалізують відносини з Москвою. Знижується дипломатична увага до України. Вступ України в ЄС та НАТО стає забороненою темою для публічних комунікацій

4. Росія починає відновлюватися економічно, нарощує ВПК, роботу розвідок, готуючись до наступної війни проти України та демонтажу НАТО та ЄС. 

Читайте також: Червоні лінії перед Аляскою

5. США та ЄС майже повністю припиняють допомогу Україні в озброєннях й істотно знижують фінансову допомогу нам. 

6. Виникає питання: що робити з українським військом? Війна нібито припинилася, потреби в такому війську немає й утримувати його без допомоги партнерів неможливо, але росіяни нікуди не ділися й тримають в напрузі лінію зіткнення. Водночас "мирна" частина українців вимагає негайної демобілізації та відкриття кордонів для чоловіків. На цьому питанні неабияк загострюється соціальний конфлікт.

7. У той таки час країна поринає у вир виборів. Основними питаннями виборів стають теми "Хто в Україні винен в початку війни" і "Хто в Україні винен в такому її завершенні". Всі дружно забувають про росіян і небезпеки, які звідти нависають. Основних ворогів кожен знаходить для себе тут. У цій внутрішній колотнечі нам активно допомагають росіяни. Інструментів і ресурсу на це у них вистачить. Мені особисто складно уявити рівень хаосу, у який ми скотимося під час виборів і після них, якщо нам вдасться пережити день голосування. 

Читайте також: Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри

*** 

Десь так мені виглядає умовний день після заморозки війни. Вище описано далеко не все, що нас чекає. Це дуже сухий виклад. Абсолютно чесно пишу про свої відчуття, не додаючи чорних кольорів. Такою мені видається реальна картина, якщо заморожування війни відбудеться за сьогоднішніх обставин. І це лише, якщо заморозимо бойові дії й не підемо на політичні вимоги Москви. А якщо підемо, то все це краще навіть не уявляти…

***

У цей момент треба не чекати миру, а мобілізувати націю для захисту держави. У нас не може бути два суспільства окремо, коли одні у війні, а інші просто чекають миру. Нам необхідно думати над асиметричними ударами по ворогу. Повертатися до того, що не виходило, і думати, як зробити так, щоб вийшло. Якщо ми кожною своєю дією будемо демонструвати таку налаштованість, то гідні союзники стануть поруч з нами, а думка інших нас не повинна цікавити.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

