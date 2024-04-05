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OPINION

Час починати лагідну українізацію на Укрзалізниці

Ірина Геращенко
5 квітня, 2024 п'ятниця
20:00
Погляд Ірина Геращенко

Електричка Варшава — Холм заповнена українками з дітьми. Поспішають на київський потяг. З валізами, собаками, повертаються додому чи їдуть провідати хати та родичів

Російська мова ріже вухо і серце. Не витримую, запитую у двох юнок, от що спонукає їх навіть в роковини повномасштабного вторгнення, коли на цвинтарях алеї могил їх загиблих ровесників, говорити мовою ворога?

"Ми розмовляємо суржиком"- випалює одна. Та розмовляйте, мова — жива, вона розвивається й народжує нові слова і вирази, її діалекти та регіональні особливості створюють неповторний колорит емоційної, красивої, сучасної української. Якщо не говорити нехай не ідеальною українською, ніколи не опануєш вишукану літературну.

Росіяни в перший день захоплення Авдіївки збили зі зруйнованих будинків таблички з українськими назвами, спалили українські бібліотеки на окупованих територіях, вбивали українських письменників в Ізюмі, катували українських вчителів, русифікують школи в херсонських селах. Серед переліку безумних вимог маніяка Путіна - "защіта русского язика", тобто статус другої державної. Ну, як в другу річницю вторгнення можна толерувати російську?

Зиркнули на мене злобно. Але перейшли на українську. Й, до речі, не на суржик, а норму.

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Потім те саме вже в потязі "Холм — Київ" й ця безтурботність, неусвідомлення причин, чому Путін і досі вважає незалежну Україну своїми територіями, просто вражає…

Хочеться, аби українські біженці зберігали й мовну ідентичність, не залишаючись в мовному просторі країни-агресора. Це важливо для України. Ну, як так, наші жінки здатні за рік-два опанувати польську, німецьку, англійську, іспанську, португальську, чеську, й при цьому й досі не перейти на українську?

У потязі випадково зустріла відому журналістку і її теж вразила ця безтурботність, коли рускоговорящі юнки не розуміють важливості мовної ідентичності.

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Такі потужні акції по всьому світу пройшли вчора! Але як донести нашій громаді закордоном, що наша щоденна акція на підтримку України та української ідентичності має бути в повазі до української, її розширенні в побуті? На вулицях європейських міст нас ідентифікують за мовою.

Переходьте на українську, друзі! Це важливо для стікаючої кровʼю Україні.

Ну, й вже кілька разів пропонувала Укрзалізниці: починайте кампанію лагідної українізації. Можливо, варто в потягах міжнародного сполучення робити оголошення, що ми вітаємо вас і дякуємо за українську в спілкуванні з нашими провідниками.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
закон про мову
життя
Укрзалізниця
Війна з Росією
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