На мою думку, Трамп — не катастрофа, але, враховуючи його непередбачуваність, сподіватися варто, в першу чергу, на свої сили.

Усі плани перемоги, які починаються зі слів: "Дайте нам Томагавки!" або "Закрийте небо!", можна сміливо викинути на смітник.

Це раніше американські партнери були для декого погані, бо давали мало зброї безплатно. Тепер це нарешті закінчиться, і за зброю треба буде платити. Хочете Patriot – будь ласочка! 40 млрд грн і він ваш! Хочете до нього пару десятків ракет? Ще пару мільярдів, будь ласочка. Читайте також: Трамп повертається. Чи варто лізти у помиральну яму після тріумфу республіканців?

У таких умовах розраховувати варто тільки на себе. До речі, розраховувати на себе – це не мобілізувати жінок, а придумати щось розумніше. Бо тупо закидати окупантів м'ясом не вийде — їх банально більше.

Нам треба план перемоги, в якому перемагає вся країна, а не вузенький прошарок активістів, які витягли на собі два Майдани, АТО, третій рік тягнуть велику війну.

Трамп – не вирок. Трамп – нагадування українцям, як влаштований світ. В реальному світі ніхто не буде воювати за нас тому, що ми такі хоробрі й хочемо в ЄС.