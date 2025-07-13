Чи говорити про проблеми під час війни, чи ні
Негідники з Банкової прикриваються чужою кров’ю
Перед повномасштабним вторгненням ми місяцями кричали в порожнечу, намагаючись достукатися до влади й попередити суспільство про небезпеку.
...Нас звинувачували в сіянні паніки та підігруванні ворогу.
Коли вторгнення сталося, ми не сказали ані слова на зразок “а ми ж казали”. Одразу припинили будь-яку публічну критику влади й стали з нею одним фронтом перед зовнішнім ворогом.
...Вона ж, замість об’єднання, із перших днів заходилася усувати колишніх опонентів з медійного поля.
Опозиційні канали не взяли в марафон, але вони все одно не критикували владу. Потім їх вимкнули з цифрового мовлення...
Та попри все, у 2022-му і 2023-му ми все ще намагалися взаємодіяти з колегами-парламентарями та урядовцями не публічно, розраховуючи, що почують і отямляться.
На сьогодні негласного внутрішнього табу на критику Києва далі дотримуються наші західні партнери.
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Але Зеленський і його менеджери, виховані вулицею 90-х, сприймають таку поведінку як слабкість.
Тож у 2025-му ми опинилися в точці, коли верхівку занесло настільки, що вона плюнула в лице партнерам просто напередодні конференції з відбудови, не призначивши керівника БЕБ прямо всупереч закону...
І наче цього замало, участь у цій конференції взяв звинувачений у топкорупції Чернишов.
Це зневага не лише до партнерів. Це насамперед неповага до наших захисників, бо негідники з Банкової прикриваються чужою кров’ю. Вони чудово розуміють, що коли українці й українки гинуть на фронті, боронячи державу, що хоче бути вільною і стати членом європейської спільноти, їм нічого боятися... Ніхто їх рухати не буде.
І демонстративно цим користуються.
Ось у чому біда.
І поки всі продовжуватимуть не називати речі своїми іменами, їхній апетит лише зростатиме. Це, а не критика чи інша думка, загрожує державі зсередини.
Ми хочемо вижити як вільна країна і можемо вижити лише як вільна країна.
Невже це якась вища математика?
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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