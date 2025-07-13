...Нас звинувачували в сіянні паніки та підігруванні ворогу.

Перед повномасштабним вторгненням ми місяцями кричали в порожнечу, намагаючись достукатися до влади й попередити суспільство про небезпеку.

Коли вторгнення сталося, ми не сказали ані слова на зразок “а ми ж казали”. Одразу припинили будь-яку публічну критику влади й стали з нею одним фронтом перед зовнішнім ворогом.

...Вона ж, замість об’єднання, із перших днів заходилася усувати колишніх опонентів з медійного поля.