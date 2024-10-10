Чи може гіпотетичне запрошення до НАТО не бути для України пасткою?
Так, може. Пастка, власне, не в запрошенні, а у двох деталях
- На які території України будуть (якщо взагалі будуть) поширюватися якісь "тимчасові гарантії" окремих членів НАТО до завершення ратифікації протоколу про вступ.
- Як буде прописано ставлення до українських територій, підконтрольних Росії.
Визначення першого може передбачати протокольне виокремлення українських територій, підконтрольних Росії, з географічними координатами. І ось тут виникає головна пастка: "повернення цих територій Україні можливе тільки дипломатичним шляхом" (інакше Україна втягне НАТО у війну з Росією, а це те, чого НАТО хоче уникнути за будь-яку ціну).
Бо з Росією "дипломатичним шляхом" означає "ніколи", допоки Росія не розвалиться.
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Тому гіпотетичне запрошення до НАТО може не бути пасткою для України у двох сценаріях.
- Запрошення — це акт "політичної волі", а протокол про вступ України до НАТО буде оформлено лише після завершення бойових дій з Росією (за адекватної допомоги Заходу — з виходом на кордони 2013 року). Це має сенс, якщо західні лідери на це наважаться.
- Запрошення і протокол про вступ не будуть жорстко обмежувати Україну в тому, щоби вона (а) чітко окреслила, які саме свої території вона не контролює, і (б) зобов'язалася за жодних умов не повертати ці території військовим шляхом.
Останнє — це той самий ганебний "мир в обмін на території", про який я вже писав.
Як при цьому все юридично оформити так, щоби подальше відвоювання Україною своїх територій не втягувало НАТО у війну з Росією — завдання з двома зірочками для дипломатів. Але тут або є цей вузький прохід, або взагалі немає жодного.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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