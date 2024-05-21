Напад на Україну — це не про якийсь продуманий план чи безвихідь. Це про самореалізацію Путіна. Я прочитав десятки книг про Путіна і можу стверджувати, що його весь час цікавив напад саме військовий.

Він багато чого досягнув не військовими методами. Але як кагебіст, Путін переконаний, що поважають тільки силу. І тому стати переможцем у великій війні — було ціллю для нього. Як фанат Миколи I, він хотів бути полководцем, який рятує Європу він поганих революцій. Війна була неминучою і єдине, що могло її стримати — це системне озброєння України Заходом або членство в НАТО.

Свою армаду Путін будував 10 років і вклав 700 млрд дол.

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Повірте, він це точно не робив, щоб укласти якийсь Мінськ 3. Щобільше, якби він не відгриз Донбас, то з електорального погляду Бойко б мав великі шанси стати президентом, а фракція у парламенті Опоблоку могла б бути вдвічі більшою. Але це йому було не цікаво.

Ніякий інший президент не зміг би зупинити це вторгнення. Тому не вдавайтеся у це питання.

Єдине питання, яке має цікавити кожного з нас сьогодні — що я можу зробити для перемоги?

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист