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OPINION

Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького

Сергій Фурса
8 вересня, 2024 неділя
16:04
Погляд Сергій Фурса

Оце диво. Звільнили Кудрицького, голову Укренерго, — і немає відключень світла. Принаймні в неділю

Зміст

Тут можливі два варіанти. Або Кудрицький був "врєдітєлєм" з великої літери, й особисто забирав в українців світло. Хтось краде сміх, а Кудрицький крав світло в кінці тунелю. Таємно відправляв електрику на експорт, продаючи її рептилоїдам. Чи просто спускав у землю, із врєдності. Або просто як японський шпигун.

І от звільнили людину і світло відразу з'явилось. Як магія. А ці два члени Наглядової Ради його спільники. І тому відразу пішли разом з ним.

Отакий варіант.

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Або варіант два. Укренерго було добре готове до нових масштабних обстрілів. І тому після рекордного удару по енергетиці знадобилось лише два тижні, щоб відновити плюс мінус нормальну роботу.

Логічний варіант.

Єдине, що нелогічне — це звільнення голови Укренерго. Напевно, хтось щось знає. Ну, не стали б звільняти такого ефективного керівника під час війни, тим більше, що посол у Лондоні в нас вже є. Тому, напевно, "врєдітєль" і японський шпигун. І скоро ми маємо почути цю захопливу історію.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
блекаут
Енергетика
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