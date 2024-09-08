Перша — про те, що Іран планує передати Росії балістичні ракети, а друга - що США наблизилися до рішення про дозвіл на удари вглиб Росії та можуть передати нам ракети JASSM з дальністю від 370 до 800 км.

Річ у тому, що якраз ці дві новини й пов’язані одна з одною. Путін ще у 2022 році разом із "шахедами" попросив балістичні ракети, і Іран спочатку погодився надати, а тоді все перегралось, і ракети не поїхали. Реакція США тоді була така: якщо це станеться, то вони нададуть ракети дальнього радіуса дії Україні. Це остудило бажання Путіна отримувати іранські балістичні ракети.

Власне, ця угода за умовчанням і була основною причиною, чому нам не дозволяли бити вглиб Росії й не надавали відповідну зброю. США не хотіли, щоб Путін посилював Іран своїми технологіями в обмін на балістику. З іншого боку, запас балістичних ракет Кремля оцінювався як низький, тож американські аналітики вважали, що особливого впливу на перебіг бойових дій вони не будуть мати.

Читайте також: Країни НАТО мають збивати російські ракети над Україною

Що маємо за фактом? Оскільки Путін просить ракети з ризиком отримати удари по своїй території, то для нього існує якесь принципове бачення ситуації. Оскільки більшість ракет він використовує для ударів по енергетиці, то, на мою думку, він вважає, що знищення нашої енергетики дозволить йому отримати переговори на своїх умовах. Очевидно, що в генштабі РФ вважають, що складна зима може викликати серйозні проблеми в українському суспільстві. Вони продовжують марити революцією проти влади, яка допоможе їм виграти війну. Що ж, як мінімум, це свідчить, що в перемогу на полі бою вони не сильно вірять.

Хорошого для нас тут мало. Але те, що США застосували стримувальну аргументацію, на мою думку, може зупинити постачання іранських ракет до РФ. Хоч і ми не отримаємо дозволу на удари вглиб.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист