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OPINION

Країни НАТО мають збивати російські ракети над Україною

Микола Княжицький
2 вересня, 2024 понедiлок
16:56
Погляд Микола Княжицький

Такої думки Сікорський і більшість поляків

Зміст

У кожного українця серце розривається від наслідків чергових атак на Харків, Суми, Кривий Ріг, Херсон, Дніпро, Київ та безліч інших міст України. Десятки вбитих, сотні й тисячі поранених, зруйновані будинки, знищена інфраструктура й запитання: "Як нам пережити зиму?". Незабаром – вже третя зима "Великої війни", коли оскаженілий ворог намагається зробити умови нашого життя нестерпними й тим знищити нашу волю до дальшого опору аж до нашої Перемоги.

Багато з нас з великим несприйняттям слухає новини про те, що наші союзники вчасно не постачали нам засобів ППО (дякуємо румунському уряду за ухвалення рішення про постачання "патріотів") і зволікають з постачанням інших видів обіцяного озброєння, зокрема, літаків F-16. Інші держави не можуть надати дозволу на застосування далекобійних ракет по військових цілях на території ворога, бо це, мовляв, призведе до "ескалації". Невже для цього рішення мало українських жертв і спокійного нівелювання Путіним його чергових "червоних ліній", остання з яких – це присутність українських військ на російській території?

Обов’язок польської влади – це дбати про безпеку громадян

Ще одне "чому?" виникає під час згадок про не збивання Польщею та Словаччиною російських ракет на території України.

Під час масованої ракетної атаки на Україну 26 серпня на глибоку територію Польщі залетів російський дрон, а може навіть два. Це було порушення повітряного простору на цілих 30 км вглиб суверенної польської землі. Генерали виправдовувалися, що для збиття в них не було певності, що це військовий об’єкт, і, що він російського походження. А крім цього, погода цього дня була погана, отже не можна було "органолептично визначити характер об’єкта". Кількість мемів в українському інтернеті тоді зашкалювала, бо насправді погода була гарна, відповідно видимість також.

Своє додав і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, який заявив, що Польща не збиватиме російських ракет і дронів над територією України, бо обов’язок польської влади – це дбати про безпеку власних громадян.

На щастя для Польщі й для нас, цей парад дивних заяв і коментарів представників польської влади перервав міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який в інтерв’ю Financial Times заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, просто "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Він додав, що його країна має забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України "може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною".

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, збивати їх – це законна самооборона, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", – аргументував очільник польської дипломатії.

Сікорський добре відчуває настрої польського суспільства, бо, згідно з нещодавніми опитуваннями громадської думки, аж 58% поляків вважають, що Польща повинна збивати об'єкти, які пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти.

Цей той випадок, коли звичайні люди та прозірливі політики добре знають, що і як робити. Для їхньої власної безпеки та швидшої перемоги над Росією.

Джерело

Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Польща
Микола Княжицький
Війна з Росією
ракетний удар
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