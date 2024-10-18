Без вирішення складних і водночас зрозумілих для українців проблем після Перемоги у нас залишиться сильний внутрішній ворог.

Ось перелік загроз для України, без подолання яких План перемоги реалізувати буде неможливо.

1. Корупція. Вона всюди. Від ТЦК до МСЕК. Від міністрів до прокурорів. Від вищих владних кабінетів до міських адміністрацій. Тільки посадки, жорсткі й тотальні, припинять розгул корупціонерів під час війни.

2. УПЦ МП. Затягування з забороною московської церкви призведе до того, що попів почнуть виносити з храмів, як це сталося в Черкасах. Не помічати 5-ї колони Росії в Україні та сподіватися, що за 9 місяців вони зміняться — помилка. Діяти потрібно жорстко і швидко. Від імені держави й народу.

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3. Розтринькування бюджетних коштів. Потрібна оптимізація видатків із державного бюджету. Ніяких національних телемарафонів, боротьба зі схематозом на митниці, оподаткування ігорного бізнесу, перевірка чиновників на предмет заробленого і видатків. Все — на потреби ЗСУ, все — для перемоги.

4. Розбрат. Потрібна єдність. Справжня, а не декларована єдність політичних сил і суспільства. Усунення від посад квакерів, які сіють розбрат серед українців.

5. Авторитаризм. Україна потребує відновлення демократії. Геть темники із державних медіа. Доступ до телевізійних каналів опозиції. Звільнення з посади тих, хто вручну намагається керувати інформаційним простором.

Від цього всього залежить не лише наша Перемога, а й найперший пункт плану Зеленського – запрошення України до НАТО.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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