Чому "Альтернативу для Німеччини" вигнали з фракції у Європарламенті
Великий друг і соска Віктора Медведчука — голова фракції "Альтернатива для Німеччини" у Європарламенті — Максиміліан Кра попутав береги й потрапив у скандали, якими скористалися розумні європейські консерватори, яким уже давно кортіло злити цих німців...*
В одному з останніх своїх інтерв'ю Максиміліан Кра сказав, що не всі офіцери гітлерівської СС були злочинцями.
Оскільки "Альтернатива для Німеччини" підтримує політику Кремля — ну, так собі заява від танцпідтримки "вітринних денацифікаторів".
Після такого пердимонокля денацифікаторів зусиллями Ле Пен і Сальвіні партію "Альтернатива для Німеччини" виключили з фракції "Ідентичність і демократія" в Європарламенті.
Собаці собача смерть, канєшно. Але нам від цього легше не стане. Хоча позиції німецьких політиків обвалюються по всьому периметру — і ліваків, і проросійських радикалів.
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Схоже, не тільки нас Шольц задовбав.
Деякий час тому подружка Максиміліана Кра — Петр Бистронь був спійманий на транзакціях від росіян.
Так собі, чесно кажучи, німці придумали собі альтернативу.
Ви уявляєте, скільки в людей у Німеччині вхурделило в голові, якщо вони за них голосують?
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.
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