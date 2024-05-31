В одному з останніх своїх інтерв'ю Максиміліан Кра сказав, що не всі офіцери гітлерівської СС були злочинцями.

Оскільки "Альтернатива для Німеччини" підтримує політику Кремля — ну, так собі заява від танцпідтримки "вітринних денацифікаторів".

Після такого пердимонокля денацифікаторів зусиллями Ле Пен і Сальвіні партію "Альтернатива для Німеччини" виключили з фракції "Ідентичність і демократія" в Європарламенті.

Собаці собача смерть, канєшно. Але нам від цього легше не стане. Хоча позиції німецьких політиків обвалюються по всьому периметру — і ліваків, і проросійських радикалів.

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Схоже, не тільки нас Шольц задовбав.

Деякий час тому подружка Максиміліана Кра — Петр Бистронь був спійманий на транзакціях від росіян.

Так собі, чесно кажучи, німці придумали собі альтернативу.

Ви уявляєте, скільки в людей у Німеччині вхурделило в голові, якщо вони за них голосують?

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*Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

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