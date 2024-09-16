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OPINION

Чому людина має бути в центрі економічної дискусії

Андрій Яніцький
16 вересня, 2024 понедiлок
18:00
Погляд

ЦРУ США оновило дані щодо рівня смертності та народжуваності в різних країнах. Україна посіла перше місце за смертністю та останнє за народжуваністю

Зміст

Передбачуваний результат для країни на десятому році війни, на яку напала більша та потужніша країна-сусідка. Але чи маємо ми з цим змиритися? Ні.

Людина, якість та тривалість життя українців мають бути центром та сенсом державної політики. Зокрема, й економічної. Особливо під час війни.

Зараз наші реформи, здається, проводяться заради абстрактних показників: маячків МВФ, виконання KPI та OKR. Заради абстрактної боротьби із корупцією, заради абстрактного наповнення бюджету, абстрактної дерегуляції, відновлення, залучення інвестицій etc.

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Десь у закликах до змін людина губиться.

Заклик до підвищення податків багато хто сприймає як заклик до наповнення годівниці, якою користуються обрані.

Заклик до боротьби із корупцією — як звуження можливостей для тих, в кого немає великих статків та високих посад.

Заклик до залучення інвестицій — як зростання конкуренції та знищення малого бізнесу.

Навіть абстрактне зростання ВВП для когось не про збільшення статків, а про зростання цін та нерівність. Кажуть, ВВП на хліб не намажеш.

Людський капітал — ключовий чинник економічного розвитку. Повертаймо людину в центр економічної дискусії та питаймо в наших депутатів, міністрів та експертів: а як зросте добробут українських родин після цього рішення? Скільки робочих місць буде створено? Як скоротиться економічна нерівність? Як це ваше рішення вплине на смертність та народжуваність?

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
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