Передбачуваний результат для країни на десятому році війни, на яку напала більша та потужніша країна-сусідка. Але чи маємо ми з цим змиритися? Ні.

Людина, якість та тривалість життя українців мають бути центром та сенсом державної політики. Зокрема, й економічної. Особливо під час війни.

Зараз наші реформи, здається, проводяться заради абстрактних показників: маячків МВФ, виконання KPI та OKR. Заради абстрактної боротьби із корупцією, заради абстрактного наповнення бюджету, абстрактної дерегуляції, відновлення, залучення інвестицій etc.

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Десь у закликах до змін людина губиться.

Заклик до підвищення податків багато хто сприймає як заклик до наповнення годівниці, якою користуються обрані.

Заклик до боротьби із корупцією — як звуження можливостей для тих, в кого немає великих статків та високих посад.

Заклик до залучення інвестицій — як зростання конкуренції та знищення малого бізнесу.

Навіть абстрактне зростання ВВП для когось не про збільшення статків, а про зростання цін та нерівність. Кажуть, ВВП на хліб не намажеш.

Людський капітал — ключовий чинник економічного розвитку. Повертаймо людину в центр економічної дискусії та питаймо в наших депутатів, міністрів та експертів: а як зросте добробут українських родин після цього рішення? Скільки робочих місць буде створено? Як скоротиться економічна нерівність? Як це ваше рішення вплине на смертність та народжуваність?

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Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

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