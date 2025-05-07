Чому після Путіна і Кадиров заговорив про наступника?
Глава Чечні, після публікації в "Новой газете" чергової порції інформації про його скору смерть заявив, що сам просить Путіна його звільнити. Бо "в іншого будуть нові ініціативи"
Як це можна трактувати?
На перший погляд — це або ляпнув, не подумавши, або звернення до Путіна: "Скажи, що ти мене не відпускаєш".
Останнім часом стосунки Путіна і Кадирова були не найкращими. Зрештою, в останньому інтервʼю Путін доволі жорстко пройшовся по героїчній ролі псковських десантників в чеченській війні.
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Вже рік Кадиров не отримує економічних преференцій у вигляді націоналізованого майна, а ситуація з маркетплейсом Wildberries показала, що він не надійна "криша". Водночас Путін закриває очі на те, що малолітній Адам Кадиров очолює Раду безпеки Чечні.
Попередньо — це все виглядає, як спроба Путіна тримати Кадирова на короткому повідці. Не те щоб останній сильно стрибав, але в якийсь момент його стало забагато в інформпросторі. І зараз Путін ставить його на місце. Про відставку мова навряд чи йде взагалі. Але це точно спроба Кадирова "вирівняти" ситуацію.
Йому потрібна публічна реакція Кремля (навіть Пєскова). Інакше ті, кому він забезпечує "кришу", можуть почати виходити з-під контролю.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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