Як це можна трактувати?

На перший погляд — це або ляпнув, не подумавши, або звернення до Путіна: "Скажи, що ти мене не відпускаєш".

Останнім часом стосунки Путіна і Кадирова були не найкращими. Зрештою, в останньому інтервʼю Путін доволі жорстко пройшовся по героїчній ролі псковських десантників в чеченській війні.

Читайте також: Путін вперше заговорив про наступника. Що сталося? Вже рік Кадиров не отримує економічних преференцій у вигляді націоналізованого майна, а ситуація з маркетплейсом Wildberries показала, що він не надійна "криша". Водночас Путін закриває очі на те, що малолітній Адам Кадиров очолює Раду безпеки Чечні.

Попередньо — це все виглядає, як спроба Путіна тримати Кадирова на короткому повідці. Не те щоб останній сильно стрибав, але в якийсь момент його стало забагато в інформпросторі. І зараз Путін ставить його на місце. Про відставку мова навряд чи йде взагалі. Але це точно спроба Кадирова "вирівняти" ситуацію.