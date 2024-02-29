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OPINION

Чому у нас не дбають про захист бронетехніки від дронів

Ігор Луценко
29 лютого, 2024 четвер
12:03
Погляд Ігор Луценко

Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю, вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже не кажу про Бредлі та інші БМП.

Для пілота ФПВ (або бомбера, неважливо) бронетехніка — ціль номер один. В деяких районах бойових дій саме з допомогою невеликих БПЛА досягається до 75% ураження саме дронами. Або фпв з радянським зарядом для гранатомета, або дрон зі скидом з чимось аналогічним, починаючи від гранаток на МК-19 і закінчуючи важкими кумулятивами — все це полює за великою здобиччю.

Броня ж згори найменш захищена. Якщо лобова броня у танка має інколи велику товщину, котру навіть протитанкова авіабомба чи ПТРК не проб’є, то згори вона надто тонка і на башті, і у задній частині корпуса.

Окрема історія — артилерія, тобто самохідні гармати. Їх намагаються уразити з подвоєною силою, бо вони коштують багато, можуть стріляти далеко і робити противнику багато лиха. Попри те, що така артилерія зазвичай мешкає трохи далі від лінії фронту — 10 км, приміром, але за нею також полюють більш технічно просунуті дрони типу Ланцета, і роблять багато лиха. Але зараз і для звичайної фпвіхи 10 км — цілком реальна дистанція, аби радіогоризонт дозволяв.

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На початку минулого року, крім своїх безпосередніх обов’язків, я зайнявся також захистом артилерії від Ланцетів. Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самохідки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні й сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь — все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.

Моє (тобто умовно "моє") рішення захисту — це не єдине. Рік тому одна військова частина, розуміючи необхідність захисту бронетехніки, теж розробила чудове рішення для захисту танків тощо. Підкреслю, що ми з цими шановними панами мислили синхронно, хоч на той час і не були знайомі. Вони пройшли належний шлях, оформили документацію на свою розробку.

І — результат нульовий, майже як у мене. Державі їх рішення поки що не знадобилося.

Наскільки я знаю, сітковий захист проти дронів виробляє підприємство одного відомого олігарха. Захист досить кострубатий, як на мене, але це краще, ніж нічого.

Тобто на умовному "ринку" є як мінімум три рішення, три гравці-розробники, гравці-виробники. Беріть і ставте хоча б щось на дорогезні іноземні танки!

Але — не ставлять. У так званий контрнаступ-2023 поїхали здебільшого голі танки, голі БМП і голі БТРи.

До слова, проблемою захисту від дронів опікують і у нашого ворога. Вкинули туди великий ресурс. На бронетехніці противника можна побачити екзотичні конструкції. Але наші конструкції на порядок кращі (що моїх колег, що "мої"). Але — їх дуже мало. А у противника їх буде все більше.

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І не те щоб українське військове керівництво про цю проблему не знало. Ще влітку минулого року я про це особисто говорив із командуванням. Інформував, що люди, котрим поручили займатися цим питанням — не витягують задачу. Не витягнули досі.

Зараз, коли помінялися начальники, я починаю зараз усе спочатку. Нові люди в ГШ, серед яких є ті, у кого просто колосальний фронтовий досвід. Можливо, там таки системно зацікавляться і виб’ють гроші, підштовхнуть до конструювання ще кращих рішень?

Бо зараз жодна броня не мусить виїжджати у зону бойових дій без прикриття зверху від скидів і ФПВ. Це питання життя і смерті. І це зараз питання "тиску знизу". Рішення є, треба тільки взяти їх і почати масово впроваджувати.

Вдячний буду за репост, та інші форми поширення цієї інформації. Нехай це прочитають танкісти і їх родини, і всі, хто небайдужий, і допоможуть зробити захист від ФПВ-стандартом.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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