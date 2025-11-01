Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
Відповідь проста: політична влада і їхнє ручне ДБР. І тут теж? І тут теж
Річ у тім, що в березні цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (яку ми з муками таки перезавантажили за ключової ролі іноземних експертів) вже впритул підібралася до очищення Печери в рамках кваліфікування (це така перевірка суддів на вшивість, запущена ще у 2015 році, і яка нарешті почала давати плоди).
Тоді вже викликали на співбесіду і дуже імовірно мали звільнити голову цього суду Руслана Козлова і його "зіркову" суддю Оксану Царевич. А разом з ними — відразу сім суддів уже ліквідованого антиукраїнського ОАСК. На черзі були й інші судді Печери.
Але буквально за кілька днів до того в приміщення ВККС і додому до її членів приходить з обшуками... ДБР. Причому у справах, заявниками яких є, наприклад, Бужанський, який виправдовує російську агресію, і сама Царевич.
Меседж був дуже чіткий: не смійте чіпати Печерський суд. І багато хто в ВККС, видається, його добре зчитав. Бо суддів ОАСК відтоді звільнили вже кілька. А от Царевич, Константінову й інших, як бачимо, ніхто не чіпає.
І можна було б списати все на ексцес виконавця, тобто ДБР. Зрештою, саме до Печерського суду вони приходять по ухвали про обшуки і інші важливі для себе речі.
Читайте також: Вбивство Портнова: Залежні судді, слідчі та прокурори швидко знайдуть нового господаря
Якби не відразу кілька "але".
- жодної публічної реакції ні президента, ні ОП, ні інших важливих політичних фігур на атаку ключового для реформи і євроінтеграції органу від березня не було;
- натомість, коли в комісії з добору членів ВККС закінчувалися міжнародні експерти, (які й забезпечили успіх її реформи) ключові особи з ОП і Кабміну публічно і рішуче виступали проти їхнього туди повернення;
- Бужанський не тільки не виключений з фракції Слуг, а й вибраний ними співочолювати ТСК Верховної Ради, яка покликана доламати ВККС, НАБУ, САП і інші інструменти очищення судової влади.
На додаток — голова комітету з правової політики Денис Маслов разом з іншими депутатами зі Слуг руйнують ще один інструмент очищення судів — дисциплінарні процедури. Про це ми вже писали, але іще напишемо окремо.
Мораль?
Дуже проста.
Влада свідомо відкочує реформ і руйнує зараз те, що з такими муками й такою страшної ціною ми всі досягли.
І цей тренд треба терміново розвертати назад.
Бо якщо так піде далі — не буде ні євроінтеграції, ні справедливості, ні країни.
Буде один тільки суцільний антимайдан.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе