Річ у тім, що в березні цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (яку ми з муками таки перезавантажили за ключової ролі іноземних експертів) вже впритул підібралася до очищення Печери в рамках кваліфікування (це така перевірка суддів на вшивість, запущена ще у 2015 році, і яка нарешті почала давати плоди).

Тоді вже викликали на співбесіду і дуже імовірно мали звільнити голову цього суду Руслана Козлова і його "зіркову" суддю Оксану Царевич. А разом з ними — відразу сім суддів уже ліквідованого антиукраїнського ОАСК. На черзі були й інші судді Печери.

Але буквально за кілька днів до того в приміщення ВККС і додому до її членів приходить з обшуками... ДБР. Причому у справах, заявниками яких є, наприклад, Бужанський, який виправдовує російську агресію, і сама Царевич.

Меседж був дуже чіткий: не смійте чіпати Печерський суд. І багато хто в ВККС, видається, його добре зчитав. Бо суддів ОАСК відтоді звільнили вже кілька. А от Царевич, Константінову й інших, як бачимо, ніхто не чіпає.

І можна було б списати все на ексцес виконавця, тобто ДБР. Зрештою, саме до Печерського суду вони приходять по ухвали про обшуки і інші важливі для себе речі. Читайте також: Вбивство Портнова: Залежні судді, слідчі та прокурори швидко знайдуть нового господаря

Якби не відразу кілька "але".

жодної публічної реакції ні президента, ні ОП, ні інших важливих політичних фігур на атаку ключового для реформи і євроінтеграції органу від березня не було;

натомість, коли в комісії з добору членів ВККС закінчувалися міжнародні експерти, (які й забезпечили успіх її реформи) ключові особи з ОП і Кабміну публічно і рішуче виступали проти їхнього туди повернення;

Бужанський не тільки не виключений з фракції Слуг, а й вибраний ними співочолювати ТСК Верховної Ради, яка покликана доламати ВККС, НАБУ, САП і інші інструменти очищення судової влади.

На додаток — голова комітету з правової політики Денис Маслов разом з іншими депутатами зі Слуг руйнують ще один інструмент очищення судів — дисциплінарні процедури. Про це ми вже писали, але іще напишемо окремо.

Мораль? Дуже проста.

Влада свідомо відкочує реформ і руйнує зараз те, що з такими муками й такою страшної ціною ми всі досягли.

І цей тренд треба терміново розвертати назад.

Бо якщо так піде далі — не буде ні євроінтеграції, ні справедливості, ні країни.